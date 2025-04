Przygotowanie

Aby wykonać kwiat lotosu należy mieć elastyczne kolana i dobrą rotację zewnętrzną w stawach biodrowych i kolanowych. By do tego dojść praktykujemy badhakonasanę, ćwierć lotos (jedna stopa na łydce) i półlotos (jedna stopa na udzie).Oczywiście wymaga to dłuższego czasu i delikatnych ćwiczeń, aby nie spowodować kontuzji.

Ćwiczenie

W lotosie obie stopy są położone wysoko na udach w okolicy pachwin, wtedy nie ma ucisku na mięsnie ud (ucisk taki może być bolesny).Obie pięty są blisko pępka a podeszwy stóp są zwrócone do góry. Kręgosłup powinien być prosty od samej jego podstawy aż do szyi. Jeśli siedzimy w medytacji, to również kręgosłup szyjny jest prosty (w pranajamie głowa jest opuszczona).

Siedząc wyciągamy kręgosłup do góry, zapobiega to przysypianiu i dekoncentracji. Siedzimy na kościach kulszowych (a nie np. na kości łonowej, co następuje gdy pochylamy się do przodu) i nimi odpychamy się od podłoża. Nie zadzieramy brody, gdyż to powoduje skracanie szyi z tyłu i napięcie tarczycy. Uszy powinny być w linii ramion, nos w linii pępka, żuchwa równoległa do podłogi. Możemy dłonie położyć jedna na drugiej, wnętrzem do góry między piętami lub ułożyć je na połowie długości ud. Oddychamy delikatnie przez nos, oczy mogą być zamknięte lub półprzymnknięte.

Można skoncentrować uwagę na środku ciężkości ciała w okolicy pępka. Siedzimy na odpowiedniej poduszce lub podkładamy złożony koc, siedzenie na płaskiej podłodze jest bardzo trudne. Jeżeli siedzimy dłużej ,np. pół godziny to można ten czas podzielić np. na dwie rundy po 15 minut i przedzielić je spokojnym spacerem wokół sali po to, aby pobudzić krążenie krwi w nogach, analogicznie, jeśli rund jest więcej.

Pozycja lotosu jest bardzo stabilna (przypomina piramidę, obniża środek ciężkości),ciało odpoczywa dzięki temu a przez skrzyżowanie nóg, wyprostowanie pleców i wyciąganie kręgosłupa do góry umysł pozostaje uważny i czujny. Na czysto fizycznym poziomie pozycja ta zwalcza sztywność w kolanach i kostkach a ponieważ zwiększa się w niej krążenie krwi w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i w jamie brzusznej tonizowane są narządy jamy brzusznej i kręgosłup.

Oczywiście splot nóg zmieniamy co jakiś czas tak by obie strony rozwijały się równomiernie.