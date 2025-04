10 z 12

Hatha joga – pozycje stojące trening

4. Pozycja rozciągniętego trójkąta: Utthita Trikonasana. Kontrpoza: intensywne rozciąganie w głębokim skłonie do przodu (Uttanasana). Drishti: do góry; do przodu; w dół. Korzyści fizyczne: poprawia trawienie i krążenie krwi; przynosi ulgę w dolegliwościach menopauzy; uśmierza objawy bólu nerwu kulszowego; rozciąga łuki stóp, łydki, ścięgna podkolanowe i pachwiny; otwiera gardło, klatkę piersiową,ramiona i biodra; wydłuża kręgosłup; stabilizuje i wzmacnia nogi i tułów; zwiększa wytrzymałość mięśni. Korzyści umysłowe: buduje skupienie umysłu; rozwija siłę woli; pobudza umysł; łagodzi stres. Przeciwwskazania: uraz szyi (nie patrz w górę); niskie ciśnienie krwi; zastoinowa niewydolność serca. (źródło: Hatha joga, M. Kirk, B. Boon, D. DiTuro, wydawnictwo Vital, 2014 Białystok; publikacja za zgodą wydawcy)