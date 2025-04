Hot joga staje się coraz bardziej popularna. Stawia przed studio jogi niższe wymagania niż joga Bikram, więc oferta gorącej jogi rozrasta się, także w Polsce. Warto zainteresować się tymi zajęciami, bo mogą przynieść wiele korzyści, choć niektóre osoby potrzebują sporo czasu, aby zaadaptować się do warunków panujących w salce do ćwiczeń. Po 3-4 tygodniach następuje zwykle pełna adaptacja i ćwiczenia zaczynają być znacznie mniej męczące.

Spis treści:

Hot joga, nazywana też gorącą jogą, to zajęcia jogi wykonywane w pomieszczeniu z podwyższoną temperaturą. Zazwyczaj oscyluje ona w granicach 30-40 stopni, co ma stymulować intensywne pocenie się, które sprzyja rozluźnieniu mięśni i ich wydajniejszej pracy. Z drugiej strony, jak przekonują jogini, ma wspomagać detoksykację organizmu.

Można powiedzieć, że Bikram yoga jest częścią hot yogi. Gorąca joga jest bowiem nieco szerszym pojęciem, a przy okazji — nowszym niż joga Bikram.

To, co je łączy to wysoka temperatura, w jakiej wykonuje się ćwiczenia. O ile każda joga ćwiczona w wysokiej temperaturze jest hot yogą, to nie każda z nich jest jogą Bikram. Różnica polega na tym, że Bikram yoga to zestaw konkretnych 26 pozycji jogi (asan) wykonywanych w temperaturze 40 stopni i przy wilgotności 40%. Ta specyficzna temperatura i wilgotność mają na celu naśladowanie klimatu Indii, skąd wywodzi się joga. Inne rodzaje gorącej jogi nie muszą się odbywać dokładnie takich warunkach.

Tak naprawdę pojęcie hot jogi stworzono po to, aby studia jogi nie musiały spełniać warunków niezbędnych do prowadzenia jogi Bikram i mogły podczas zajęć używać takich asan, jakich zechcą. Nic w tym złego, ale dlatego właśnie nie każda hot joga jest jogą Bikram. Ponieważ jest wiele rodzajów jogi, każdy znajdzie coś dla siebie.

Wiele zalet hot yogi znalazło potwierdzenie w nauce. Oto benefity, jakie może przynosić gorąca joga:

Ponieważ hot joga zwiększa przepływ krwi przez cały organizm i skórę i stymuluje krążenie limfy, naukowcy podejrzewają, że może też wspomagać odporność, a także jędrność skóry.

I na koniec bonus: regularne ćwiczenie hot jogi przyzwyczaja organizm do lepszego znoszenia wysokich temperatur. Wszystkie „systemy” związane z termoregulacją i odprowadzaniem nadmiaru ciepłą pracują wydajniej i skuteczniej:

Nie podlegającym dyskusji ryzykiem związanym z ćwiczeniami w wysokiej temperaturze jest odwodnienie. Ponieważ następuje intensywne pocenie się, ryzyko to jest naprawdę realne. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze się nawadniać przed, w czasie i po zajęciach hot yogi.

Z jednej strony gorąca joga zwiększa elastyczność ciała, ale może to przyczyniać się do naciągnięć mięśni, jeśli uczestnik zajęć zachęcony uzyskaną swobodą ruchu i większym jego zakresem, przesadzi w intensywnością rozciągania. Aby temu przeciwdziałać, trzeba na zajęciach ćwiczyć z głową – powoli, wsłuchując się w sygnały płynące z ciała i nie zmuszając go do ruchów, przed którymi się wyraźnie broni.

Choć hot yoga jest uważana za bezpieczne ćwiczenia, to nie dla każdego są one bezpieczne. Ostrożność powinny zachować lub zrezygnować z ćwiczeń w gorącym pomieszczeniu ludzie cierpiący na:

Gorąca joga nie jest też najlepszym wyborem dla kobiet w ciąży.

Jeśli cierpisz na choroby przewlekłe, bierzesz na stałe leki, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem przygody z gorącą jogą.

Jeśli jesteś osobą początkującą i chcesz rozpocząć praktykę hot jogi, oto kilka ważnych rad, które mogą ci pomóc. Jeśli nie masz przeciwwskazań do ćwiczenia gorącej jogi, zastosuj poniższe sugestie, które pomogą ci zaadaptować się do tego rodzaju wysiłku.

Przygotowanie przed zajęciami:

Podczas zajęć:

Po zajęciach: