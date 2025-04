W większości wypadków za zbędne kilogramy ponosi odpowiedzialność siedzący tryb życia. Joga, której celem jest praca nad rozciągnięciem i uelastycznieniem mięśni, może zaradzić temu problemowi. O ile aerobik wymaga dużej sprawności ruchowej, o tyle joga może być sportem uprawianym przez każdego, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Dodatkowo nie tylko wysmukla ona sylwetkę, ale też pozwala spalić zbędne kalorie i zapewnia równowagę duchową, której tak bardzo obecnie wszystkim brakuje.

Kilka chwil dziennie



Ćwiczenia z jogi są obecnie dostępne dla każdego. W każdej księgarni czy kiosku można kupić książkę lub film na temat jogi. Uprawianie jogi stało się powszechnie dostępne, dlatego decyzja czy poświęci się tych kilka chwil na ćwiczenia, czy też nie, zależy już od samego człowieka.

Codzienne uprawianie Hatha Jogi z pewnością przyczynia się do znacznego uelastycznienia ciała ćwiczącego. Oto kilka podstawowych ćwiczeń, które w prosty i bezpieczny sposób pozwolą zgubić kilka zbędnych kilogramów:

pochylony wojownik – lewą nogą robimy duży wykrok, a następnie uginamy ją w kolanie; prawą nogą również robimy wykrok, ale pozostawiamy ją wyprostowaną; następnie należy pochylić tułów w przód i skręcić go w lewo, tak by łokciem zahaczyć o zgięte kolano; w tej pozycji powinno się stać minimum 20 sekund, a następnie po odpoczynku wykonać jeszcze kilka serii zgięć;

nieruchome brzuszki – pozycją wyjściową jest ułożenie na plecach z rękami wzdłuż ciała oraz zgiętymi nogami w kolanach tak, że stopy mocno opierają się na ziemi; powoli unosimy się tak, by ręce powoli przesuwać od ud w kierunku kolan; w tej pozycji powinno się wytrzymać około 30 sekund; po odpoczynku powinno się wykonać min. 5 serii ćwiczeń;

spinanie nóg – należy położyć się na brzuchu, głowę oprzeć na złożonych rękach, a następnie lekko unosić nad ziemię i opuszczać stopy przez około 20 sekund; po tym czasie odpocząć 20 sekund, a następnie powtórzyć ćwiczenie; najlepiej jest wykonać około 5 serii dziennie.

Dieta jogina



Same regularne ćwiczenie jogi jest z pewnością niezwykle wydajne i na pewno przynosi korzyści pod postacią zrzuconych kilogramów. Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że ćwiczenia to jedno, a dieta to drugie. Nie można nigdy zapominać, że chcąc schudnąć trzeba również dokładnie przyjrzeć się swojemu jedzeniu i ewentualnie zrezygnować z niektórych przysmaków. Jeżeli ktoś ma bardzo silną wolę może sięgnąć po rady joginów i zastosować w swoim życiu ich dietę, tzw. dietę satwiczną, która opiera się na spożywaniu wyłącznie świeżego jedzenia wegetariańskiego. Jednak dla wielu ludzi jest to niestety poza zasięgiem, czy to z powodu zdrowia, czy też upodobań żywieniowych. Mimo to warto od czasu do czasu zastosować się do rad joginów, chociażby tylko po to, by oczyścić własny organizm ze zbędnych i szkodliwych składników. Stosowanie raz na jakiś czas diety satwicznej pomaga również w przestawieniu organizmu ludzkiego na spożywanie posiłków w mniejszych ilościach. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że wymaga to silnej woli samego odchudzającego.

Pragnąc zrzucić zbędne kilogramy powinno się więc zawsze przede wszystkim zgłosić do dietetyka. Tylko lekarz jest w stanie prawidłowo ustawić człowieka, tak by ten w całkowicie zdrowy i bezpieczny dla swojego organizmu sposób tracił na wadze. Wizyta u lekarza oraz trenera fitness jest z pewnością najlepszym rozwiązaniem dla osoby odchudzającej się i właśnie o tym powinno się przede wszystkim pamiętać.