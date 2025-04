Nie musimy od razu decydować się na wielkie wyczyny. Pierwszym krokiem może być… krok spacerowy w parku. Jeśli jesteśmy wytrwali i będziemy spacerować 3 razy w tygodniu przez około godzinę, w ciągu zimy nie tylko nie przytyjemy, ale możemy zrzucić kilka kilogramów. Oczywiście dodatkową korzyścią jest hartowanie organizmu. A komu takie spacery przyniosą najwięcej korzyści?

Każdy będzie miał z tego korzyści. Energiczne spacery to świetna forma sportu zarówno dla dzieci i dorosłych. Każdy może spacerować we własnym tempie – jedni wolą spokojne spacery, inni szybkie marsze. Spacer to również okazja do zabawy śnieżkami i lepienia bałwana. Połączenie przyjemnej zabawy z rodziną z pożytecznym spalaniem kalorii.

Oczywiście początki nie są skomplikowane i nie musimy się do tego specjalnie przygotowywać. Jeśli jednak podchodzimy do tego poważnie i zamierzamy maszerować szybko, przed takim marszem powinniśmy zrobić rozgrzewkę przed każdym spacerem. Dzięki temu unikniemy zakwasów i ewentualnych nadwyrężeń mięśni. Jak wykonać rozgrzewkę? Najprostszym ćwiczeniem jest zwykłe rozciąganie – stajemy prosto, uginamy nogę i przyciągamy pietę do pośladka. W tej pozycji wytrzymujemy około 20 sekund i tak dla każdej nogi. Podobne ćwiczenie wykonujemy po spacerze.

Jeśli wybieramy się na spacer zimą powinniśmy się odpowiednio ubrać. Pamiętajmy, żeby nie ubierać się zbyt grubo. Najlepiej założyć podkoszulek z długim rękawem, bluzę i wygodną, ciepłą kurtkę, która ochroni przed zimnym wiatrem. Pamiętajmy również o wygodnych i nieprzemakalnych butach oraz ciepłe skarpety. Nie zapomnijmy również o czapce i rękawiczkach.

Sprzęt do spaceru – czy potrzebny?

Jeśli szykujemy się do spaceru po głębokim śniegu warto sprawić sobie ortalionowe lub wyściełane gumą ochraniacze na nogawki i obuwie. Zapobiegną one wsypywaniu się śniegu do butów, a jak doskonale wiemy, nie jest to ani przyjemne, ani zdrowe. Można je kupić w sklepach myśliwskich lub z asortymentem harcerskim. Jeśli posiadamy gdzieś schowane kije do nordic walkingu, teraz mogą się one przydać. Jeśli jednak ich nie posiadamy możemy je kupić w sklepie sportowym w cenie od 100 do nawet 500 złotych.

