Zen pilates to wyjątkowe połączenie klasycznych ćwiczeń pilatesu z medytacją i praktyką uważności. To coś więcej niż trening – to sposób na odzyskanie kontaktu z własnym ciałem i umysłem. Tutaj nie chodzi o bicie rekordów ani spalanie setek kalorii w godzinę. Chodzi o harmonię. I ta harmonia sprawia, że ciało funkcjonuje lepiej.

Na czym polega zen pilates?

Tak naprawdę to klasyczny pilates, ale wykonywany z dużym skupieniu. Praktyka odbywa się w spokojnym tempie, często przy cichej, relaksacyjnej muzyce. Ćwiczenia nie tylko wzmacniają mięśnie głębokie i poprawiają elastyczność, ale też pozwalają skupić się na tym, co dzieje się w danej chwili. Dlatego właśnie zen pilates ma cechy i medytacji, i treningu uważności, chociaż jego podstawą są klasyczne ćwiczenia Josepha Pilatesa.

Ruchy są płynne, precyzyjne, świadome i skoordynowane z rytmem oddychania. To niezwykle kojące doświadczenie, które daje nie tylko siłę, ale i odprężenie. Dzięki niemu ciało staje się bardziej elastyczne i silniejsze, a umysł – spokojniejszy i bardziej skupiony.

Co ma wspólnego medytacyjny pilates i odchudzanie?

Choć może się wydawać, że tak łagodna forma ruchu nie ma wiele wspólnego z odchudzaniem, rzeczywistość bywa zaskakująca. Zen pilates może być naprawdę skutecznym narzędziem w procesie odchudzania – tyle że działa inaczej niż tradycyjne, intensywne treningi. Przede wszystkim pomaga obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, który – jak pokazują liczne badania – sprzyja gromadzeniu tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha. Medytacja, element nieodłączny (a właściwie skutek uboczny) tego treningu, działa jak naturalny regulator. Obniża napięcie, poprawia nastrój i pozwala łatwiej zapanować nad emocjonalnym jedzeniem.

Co więcej, regularna praktyka uważnie wykonywanego pilatesu wpływa pozytywnie na jakość snu – a sen, jak wiadomo, ma kluczowe znaczenie dla zdrowego metabolizmu i regeneracji organizmu. Dobrze wyspana osoba rzadziej sięga po niezdrowe przekąski i ma więcej sił do podejmowania dobrych decyzji żywieniowych.

Dodatkowo, wzmacnianie mięśni – nawet przy umiarkowanym wysiłku – pobudza metabolizm i może przyspieszać spalanie tłuszczu w dłuższej perspektywie.

Odchudzanie to nie tylko dieta i spalanie kalorii

Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na to, że skuteczne odchudzanie to nie tylko dieta i trening cardio, interwałowy czy siłowy. To również stan psychiczny i hormonalny.

W jednym z badań opublikowanych przez „Journal of Behavioral Medicine” wykazano, że osoby, które regularnie medytują, nie tylko lepiej radzą sobie ze stresem, ale też łatwiej kontrolują apetyt i rzadziej sięgają po jedzenie z nudów czy frustracji.

Z kolei badania opublikowane w „PLOS ONE” wykazały, że praktyka pilatesu poprawia samopoczucie, zwiększa poczucie własnej wartości i motywację do zdrowego trybu życia – co bezpośrednio przekłada się na lepsze rezultaty w odchudzaniu.

Zen pilates pomaga obniżac poziom kortyzolu, fot. Adobe Stock, undrey

