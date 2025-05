Pilates to powolne i precyzyjne ćwiczenia skoncentrowane na wzmacnianiu mięśni głębokich tułowia, które odpowiadają za stabilizację ciała. Dzięki tej aktywności poprawia się elastyczność i mobilność, a także zmniejsza tkanka tłuszczowa i poziom stresu. W pilatesie istnieje kilka kluczowych zasad, które pomagają w uzyskaniu jak najlepszych efektów.

Co oznacza zasada 80/20 w ćwiczeniach?

Zasada 80/20, znana jako zasada Pareto, to reguła pochodząca z obszaru ekonomii i biznesu, według której 80% rezultatów pochodzi z 20% wysiłków. Dzięki swojej prostocie i skuteczności chętnie przeszczepia się ją do różnych dziedzin, w tym m.in. do fitnessu. Mówiąc inaczej, aby osiągnąć duże efekty, powinniśmy skoncentrować wysiłek i dobrze go zaplanować. Czyli mniej znaczy więcej.

Po co stosować zasadę Pareto w odniesieniu do aktywności fizycznej? Jest ona przydatna zwłaszcza wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowej motywacji do ćwiczeń, ustalenia priorytetów i lepszej organizacji czasu przeznaczanego na treningi. Trzymając się tej reguły, łatwiej ukierunkować swoje działania tak, aby uzyskać maksymalne wyniki w minimalnym czasie.

Zasada 80/20 w pilatesie. Jak ją stosować, aby więcej zyskać?

Zasada 80/20 jest bardzo bliska koncepcji pilatesu, ponieważ w treningach chodzi przede wszystkim o jakość ćwiczeń, a nie ich intensywność i ilość powtórzeń. W myśl zasady, że 80% rezultatów pochodzi z 20% wysiłków, możesz poprawić swój plan treningowy pilates w następujący sposób:

Rób bardziej angażujące ćwiczenia w krótszym czasie , zamiast przeznaczać dużo czasu na słabe ćwiczenia.

, zamiast przeznaczać dużo czasu na słabe ćwiczenia. Nie skupiaj się na ilości i szybkości wykonywania ćwiczeń , ale ich jakości i technice. W pilatesie bardzo ważna jest dokładność i precyzja ruchu, co pomaga odpowiednio mocno zaangażować mięśnie.

, ale ich jakości i technice. W pilatesie bardzo ważna jest dokładność i precyzja ruchu, co pomaga odpowiednio mocno zaangażować mięśnie. Unikaj chaotycznie wykonywanych ćwiczeń . Przez to nie zobaczysz efektów tam, gdzie ich potrzebujesz. Dobrze zaplanowany trening z progresją to podstawa.

. Przez to nie zobaczysz efektów tam, gdzie ich potrzebujesz. Dobrze zaplanowany trening z progresją to podstawa. Przeznacz godzinę na indywidualną konsultację z doświadczonym instruktorem pilatesu, od którego uzyskasz kluczowe wskazówki, zamiast bezładnie wyszukiwać informacji w internecie.

z doświadczonym instruktorem pilatesu, od którego uzyskasz kluczowe wskazówki, zamiast bezładnie wyszukiwać informacji w internecie. Ćwicz mniej razy w tygodniu, ale z pełnym zaangażowaniem , zamiast codziennie bez aktywnego udziału.

, zamiast codziennie bez aktywnego udziału. Zwróć uwagę na szczegóły takie jak postawa ciała i oddech w pilatesie, które są często pomijane, a odpowiadają za większość korzyści.

Stosowanie reguły 80/20 to dobry sposób, żeby poprawić efekty ćwiczeń oraz zaoszczędzić czas. Sprawdzi się też przy innych aktywnościach.

