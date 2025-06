Trening cardio to zalecany każdemu wysiłek fizyczny, który polega na zmuszaniu serca do intensywniejszej pracy, dzięki czemu spalamy kalorie i zwiększamy wydolność organizmu. Jeśli zależy ci na szybkim spalaniu kalorii, nie musisz ograniczać się wyłącznie do biegania. Niektóre dyscypliny są nawet bardziej skuteczne.

Wybraliśmy 5 rodzajów aktywności, którymi można z powodzeniem zastąpić jogging.

5 ćwiczeń cardio, które spalają więcej kalorii niż bieganie

Bieganie jest świetną formą ćwiczeń na spalanie kalorii, odchudzanie i zwiększanie wydolności organizmu. Przez 10 minut biegu mężczyzna o średniej wadze spala 140-160 kalorii, a kobieta 120-130 kalorii. Nie każdy jednak lubi i może uprawiać ten sport. Nic straconego! Jest więcej ćwiczeń, które spalają szybko kalorie i mogą dawać lepsze efekty niż bieganie.

Skakanie na skakance

Skakanie na skakance jest w czołówce ćwiczeń, jeśli chodzi o spalanie kalorii. Przez 10 minut skakania na skakance mężczyzna o średniej wadze spala nawet ponad 180 kalorii, a kobieta 150 kalorii. Ta aktywność bije na głowę bieganie i inne popularne sporty. Skakanie na skakance wpływa korzystnie na krążenie i wzmacnia mięśnie. Więcej: Skakanie na skakance na odchudzanie.

Skakanie na skakance to bardzo skuteczne ćwiczenie cardio, fot. Adobe Stock, Acronym

HIIT - trening interwałowy o wysokiej intensywności

HIIT (ang. High Intensity Interval Training) to metoda ćwiczeń polegająca na przeplataniu okresów intensywnego wysiłku i mniejszego wysiłku lub odpoczynku (np. sprint i marsz). Jest to jeden z najlepszych sposobów na spalanie kalorii i redukcję tkanki tłuszczowej. Technikę można dodawać do różnych treningów. Przez 10 minut treningu interwałowego wysokiej intensywności można spalić 150-300 kcal.

Trening HIIT spala więcej kalorii niż bieganie, fot. Adobe Stock, AntonioDiaz

Jazda na rowerze stacjonarnym

Jazda na rowerze stacjonarnym może spalać więcej kalorii niż bieganie i dawać lepsze efekty. Rowerek treningowy umożliwia dostosowanie poziom oporu, dzięki czemu można zwiększać wysiłek i intensywność ruchu. Podczas 10 minut ćwiczeń na tym sprzęcie można spalić 150 kcal (najwięcej przy interwałach).

Trening na rowerku stacjonarnym może być skuteczniejszy niż bieganie, fot. Adobe Stock, Home-stock

Burpees

Jest to aktywność polegająca na wykonywaniu sekwencji ruchów: przysiadu, deski, pompki i wyskoku. Ćwiczenie aktywuje całe ciało i więcej grup mięśni niż jogging. Zaletą burpees jest to, że spala więcej kalorii niż bieganie: ok. 160 kcal przez 10 minut. Co więcej, wykonywanie burpees działa podczas spoczynku, zwiększając tzw. efekt EPOC (spalanie kalorii nawet po zakończonym treningu).

Burpees jest to jednak trening dla wytrwałych i silnych osób, które chcą szybko zmniejszyć tkankę tłuszczową i wzmacniać mięśnie. Źle wykonywane ćwiczenie może powodować kontuzję, nadmiernie obciążać nadgarstki i kręgosłup. Nie jest to najlepsza metoda dla każdego na początek.

Burpees to wymagająca sekwencja ruchów, która może być skuteczniejsza niż bieganie, fot. Adobe Stock, AntonioDiaz

Wioślarstwo

Wioślarstwo to kolejna świetna aktywność cardio, którą można zastąpić bieganie. Prawidłowo wykonywane ćwiczenie na „wioślarzu” jest doskonałym treningiem całego ciała. Angażuje ścięgna podkolanowe, pośladki, mięśnie czworogłowe, core, mięśnie grzbietu, ramiona, plecy, tricepsy i bicepsy. A więc znacznie więcej niż bieganie.

W trakcie 10 minut intensywnego wiosłowania spalamy 160 kcal. Ćwiczenie zmusza do siedzenia z wyprostowanymi plecami, dlatego jest też polecane osobom, które pracują w pozycji siedzącej.

Wiosłowanie daje więcej niż bieganie i spala kalorie, fot. Adobe Stock, blackday

