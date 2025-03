Zakwasy w udach można złagodzić. Oto najlepsze sposoby łagodzenia bólu ud po ćwiczeniach

Zakwasy w udach to skutek obciążenia, do jakiego mięśnie ud nie były dotąd przyzwyczajone. Zwykle występują w przedniej, tylnej lub przyśrodkowej stronie ud i trwają kilka dni. Można je złagodzić prostymi sposobami, ale nie zlikwidować – muszą minąć. Jednak ból podobny do zakwasów może mieć inne przyczyny. Wtedy trzeba skonsultować się z lekarzem. Sprawdź, jak odróżnić zakwasy od bólu podobnego do zakwasów.