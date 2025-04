Łyżwiarstwo to drugi, tuż po narciarstwie, najchętniej uprawiany przez Polaków sport zimowy. Zanim jednak rozpoczniemy swoją przygodę na lodowisku, warto zaopatrzyć się w odpowiednie łyżwy.

Hokejówki czy figurówki?

Zanim podejmiemy decyzję o zakupie łyżew, powinniśmy zastanowić się na kilkoma kwestiami. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę, jaki jest preferowany przez nas styl jazdy.

1. Dla początkujących

Jeśli jesteśmy początkującymi łyżwiarzami, zaopatrzmy się w figurówki. Są to stabilne, niezbyt szybkie łyżwy charakteryzujące się delikatnym wyglądem. Pomagają w utrzymaniu równowagi na lodzie, ponieważ wyposażone są w ząbki, zaś tylna część płozy jest nieco przedłużona.

2. Dla zaawansowanych

Najlepszym wyborem będą hokejówki, bowiem umożliwiają zarówno szybką jazdę jak i wykonywanie rozmaitych trików, takich jak skoki czy piruety.

Jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że figurówki przeznaczone są wyłącznie dla kobiet, a hokejówki tylko dla mężczyzn. Dziś każdy amator łyżwiarstwa dopasowuje łyżwy odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości.

Skórzane czy plastikowe?

Kolejną kwestią, którą należy rozpatrzeć kupując łyżwy jest materiał, z którego zostały wykonane. Od niego zależy wygoda podczas jazdy. Najbardziej komfortowe są łyżwy skórzane, gdyż dopasowują się do stopy zapewniając stabilną pozycję podczas jazdy. Co więcej, skóra naturalna umożliwia odpowiednią wentylację stóp. Łyżwy wykonane z plastiku są stabilne i dobrze usztywniają kostkę, dzięki czemu doskonale nadają się dla początkujących amatorów łyżwiarstwa.

Sznurowane czy na zapięcie?

Wybierając łyżwy, zwróćmy uwagę na rodzaj ich wiązania. Do wyboru mamy sznurówki i klamry. Sznurówki są zdecydowanie bardziej praktyczne - pozwalają na lepsze dopasowanie buta do nogi, co zdecydowanie wpływa na komfort podczas jazdy. Co więcej, nawet jeśli się przetrą bądź zniszczą, wystarczy wymienić je na nowe. Z kolei klamry umożliwiają szybsze zakładanie i ściąganie butów, zwykle bywają plastikowe, przez co narażone są na luzowanie, a nawet uszkodzenie.

Jak dbać o łyżwy?

Stając się właścicielami nowych łyżew, pamiętajmy, aby odpowiednio o nie zadbać. Przede wszystkim należy je regularnie ostrzyć, średnio 1 -2 razy w miesiącu. Aby zapobiec rdzewieniu, warto, po zejściu z lodowiska, przetrzeć je szmatką, a dodatkowo, co pewien czas posmarować je woskiem. Pamiętajmy również, że nie należy chodzić w łyżwach po betonie, a nakładek używać wyłącznie do chodzenia. Przechowywanie w nich łyżew jest niewskazane.

napisane na podstawie materiałów prasowych sklepu Agito.pl