Na co zwrócić uwagę przed zakupem butów do biegania?

Wydaje ci się, że to ich ładny wygląd decyduje o dokonaniu wyboru? Otóż wcale nie powinno tak być! Jak się okazuje, buty do biegania nie tylko powinny być ładne, ale również odpowiednio dobrane do rodzaju stopy. Ekspert podpowiada, jak sprawdzić, które modele będą dla ciebie najlepsze, a z których lepiej zrezygnować.

Reklama

Przekonaj się sama, z jakich typów obuwia sportowego powinnaś zrezygnować, by nie nabawić się poważnej kontuzji!

Reklama

Zapraszamy!

Dowiedz się więcej o bieganiu:

Infografika: jakie zalety ma regularne bieganie?

Czy bieganie na czczo jest bezpieczne?

Jak obliczyć idealny puls do ćwiczeń?