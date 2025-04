Zajęcia fitness dla mężczyzn. Z jakich propozycji treningów powinieneś skorzystać?

Fitness dla panów? Mężczyzna skaczący na stepie z paniami to raczej rzadki widok. Wszyscy są przyzwyczajeni do wizerunku mężczyzny, którego trening w fitness klubie sprowadza się do podnoszenia ciężarów. Może jednak warto urozmaicić trening i skorzystać z oferty zajęć fitness?