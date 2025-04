1. Przeglądasz się w lustrze

A bo mało razy tak robiłaś? Większość z nas liczy na szybki efekt treningów. Prawda jest jednak taka, że po godzinie na bieżni nie zaobserwujemy jeszcze żadnej zmiany... A to, że jesteś czerwona czy spocona raczej nikogo nie zdziwi. Nie przejmuj się tym, jak wyglądasz!

2. Nie wiesz, w co się ubrać

Większość z nas ma taki dylemat nie tylko przed randką, czy imprezą, ale również przed wyjściem na siłownię. Najlepiej będzie jeśli przygotujesz sobie 2 komplety ciuchów i będziesz nosić je na zmianę. Dzięki temu nie zmarnujesz ani minuty dłużej na zastanawianie się, czy koszulka pasuje do butów i legginsów.

3. Poprawiasz makijaż

Chcesz wyglądać korzystnie również podczas treningów? Przede wszystkim odpowiedź sobie na pytanie, czy chodzisz na siłownię, żeby faktycznie zmienić swoją sylwetkę, czy po to, by kogoś poznać. Jeśli raczej chodzi o to drugie, nie mamy nic przeciwko. Ale jeśli chcesz schudnąć, lepiej przed wyjściem zmyj makijaż - twoja skóra to doceni.

4. Porównujesz swoją kondycję do innych

To jeden z podstawowych błędów, które popełniają kobiety. Po pierwsze, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z siłownią, nigdy, przenigdy nie porównuj się do osób, które trenują kilka lat. Po drugie pamiętaj, że każdy ma inne predyspozycje. A po trzecie - to, że facet daje radę wcale nie oznacza, że i ty musisz! W przeciwnym razie tylko obniżysz swoją motywację.

5. Czujesz skrępowanie, gdy w pobliżu pojawiają się mężczyźni

Zupełnie niepotrzebnie. Każdy, kto przychodzi na siłownię, przychodzi tam w konkretnym celu - żeby przeprowadzić trening. Jeśli obserwuje cię jakiś mężczyzna albo nie zwracaj na niego uwagi i rób swoje (widocznie przyszedł tam pooglądać kobiety, co z góry go przekreśla), albo zapytaj, czy potrzebuje twojej pomocy. Taka reakcja na pewno sprawi, że to właśnie on poczuje się skrępowany :)

6. Robisz selfie

To że wyszłaś z domu i rozpoczęłaś przygodę z treningami jest ogromnym sukcesem. W końcu zmotywowanie się do ćwiczeń po całym dniu pracy jest najtrudniejsze. Jednak marnowanie czasu na robienie sobie zdjęć na siłowni, może być źle odebrane. I przez współtowarzyszy na sali, i przez znajomych np. na Facebooku. W końcu ćwiczysz dla siebie, a nie po to, by zbierać lajki.

7. Boisz się korzystać z maszyn

Chciałabyś skorzystać z maszyny na mięśnie pośladków, ale nie wiesz, w jaki sposób powinnaś ją ustawić? Nieraz na siłownię przychodzą kobiety, które przez półtorej godziny jeżdżą tylko na rowerku i to nie dlatego, bo chcą, ale dlatego, bo krępują się zapytać o sposób działania innych urządzeń. Stop! Jeśli chcesz schudnąć, trening musi być urozmaicony. Sama bieżnia lub rowerek nie wyrzeźbią twojej sylwetki.

8. Panikujesz, bo... nie nadążasz

Zdarzyło ci się pójść na fitness i nie nadążać z krokami za grupą? To normalne, każdy przecież był na tego typu zajęciach pierwszy raz! Wrzuć na luz i zamiast się wkurzać, daj sobie czas na nauczenie się fitnessowych kroków. Najważniejsze to to, by się nie zniechęcać!

9. Odliczasz czas do końca

Co chwila zerkasz na zegarek, bo już nie dajesz rady? To najgorsze, co możesz zrobić! Jeśli odwrócisz swoją uwagę i zaczniesz nucić pod nosem ulubioną piosenkę lub skupisz się na oglądaniu teledysku, czas zacznie płynąć szybciej. A ty zamiast myśleć o tym, jaka jesteś zmęczona, spalisz jeszcze więcej kalorii!

10. Starasz się cicho oddychać

Biegniesz, masz zadyszkę, ale mimo to starasz się cicho oddychać, bo to wstyd, że nie dajesz rady? Błąd! W czasie uprawiania sportu musisz regulować swój oddech i dotleniać organizm. Jeśli będziesz ograniczać ten naturalny odruch, możesz nawet zasłabnąć!

