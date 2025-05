Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz przygodę z pilatesem, czy ćwiczysz już od dłuższego czasu, jeśli chcesz uzyskać lepsze rezultaty, możesz dodać do treningów piłkę. Pomimo swoje prostoty, to naprawdę skuteczny dodatek do ćwiczeń.

Czym jest piłka do pilatesu i jak jej używać?

Piłka do pilatesu to niewielka, lekka, nadmuchiwana piłka, która nie tylko urozmaica trening, ale też poprawia efekty ćwiczeń. Pomaga w stabilizacji tułowia (core) i zmniejsza ryzyko urazów w czasie wykonywania ćwiczeń pilates.

Zaletą piłek jest to, że są łatwe w transporcie (można wypuszczać z nich powietrze i napełniać przy użyciu dołączonej pompki) i są stosunkowo niedrogim sprzętem sportowym (15-20 zł). Piłki do pilatesu można używać na wiele sposobów. Umieszcza się ją np. między udami, kostkami, pod kolanami, za plecami, w dłoniach, za głową itd.

Co daje piłka do pilatesu?

Oprócz tego, że dodanie piłki do treningu pilates jest urozmaiceniem ćwiczeń i może motywować do dalszego wysiłku, to daje też mnóstwo innych dodatkowych korzyści.

Niestabilna powierzchnia piłki w czasie ćwiczenia wymaga większego zaangażowania mięśni niż bez piłki. W tym mięśni głębokich odpowiedzialnych za stabilizację.

Wspiera ćwiczenie równowagi i koordynacji ruchowej .

. Piłka jest pomocna w powrocie do zdrowia po urazach . W niektórych ćwiczeniach jest używana jako wsparcie dla pleców, aby umożliwić wykonywanie niektórych ruchów bez bólu.

Wykorzystanie piłki w ćwiczeniach pomaga też rozluźnić napięcie mięśni i odciążyć stawy i kręgosłup.

i odciążyć stawy i kręgosłup. Ten przyrząd wspiera utrzymanie naturalnej krzywizny kręgosłupa i korygowanie postawy.

Przykładowe ćwiczenia pilates z piłką:

3 Ćwiczenia pilates z piłką

Oto 3 przykłady różnych ćwiczeń pilates z piłką, które aktywują całe ciało. Jeżeli jesteś gotowy, możesz wykonać 2-3 serie.

Ćwiczenie 1. Pozycja małży

Poprzez to pozornie proste ćwiczenie trenujesz pośladki, biodra i mięśnie tułowia.

Połóż się wygodnie na boku na macie i podeprzyj głowę dłonią albo podeprzyj się na przedramieniu. Zegnij kolana pod kątem prostym i umieść piłkę do pilatesu między udami. Wykonując ćwiczenie ściśnij piłkę wewnętrzną stroną ud i puść. Powtarzaj ćwiczenie przez 1 minutę.

Ćwiczenie 2. Krążenia nogą

To ćwiczenie aktywuje mięśnie brzucha, ale też biodra.

Połóż się na plecach z wyprostowanymi nogami. Ręce unieś w stronę sufitu i umieść piłkę do pilatesu między dłońmi. Utrzymuj dolną część pleców płasko na podłożu. Wyciągnij jedną nogę do góry, utrzymując ją tak prostą, jak tylko ci się udaje. Powoli rysuj nogą koła w powietrzu, co ważne, nie ruszając resztą ciała. Po 1 minucie opuść nogę i powtórz to ćwiczenie z drugą nogą.

Deska boczna na przedramionach

To ćwiczenie wzmacnia wiele obszarów ciała, w tym mięśnie nóg, brzucha oraz ramion.

Połóż się na boku na macie, opierając się na przedramieniu. Umieść piłkę do pilatesu przed sobą. Unieś biodra nad ziemię, tak aby ciało od głowy do stóp tworzyło linię prostą. Oprzyj górną dłoń na piłce i przytrzymaj pozycję deski bocznej, angażując jednocześnie mięśnie tułowia. Powoli opuść ciało i zmień stronę.

Pozycja bocznej deski powinna wyglądać jak na filmie:

