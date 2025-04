HIIT pilates to jedna z nowszych odmian, a raczej dość poważnych modyfikacji klasycznego treningu Josepha Pilatesa. Spodoba się każdemu, kto lubi się podczas treningu wyżyć, spocić i zmęczyć.

Niewątpliwie łatwiej będzie zacząć taki trening każdemu, kto miał już wcześniej do czynienia z pilatesem, bo właśnie te ćwiczenia są bazą treningu. Ale wykonuje się je szybciej i częściej zmienia pozycje. Wszystko po to, by nie tylko zadbać i mięśnie tułowia, ale też spalić więcej kalorii. Jednym słowem to świetna propozycja dla tych, którzy mają do zrzucenia kilka kilo i chcą poprawić prezencję całej sylwetki.

Co to jest HIIT pilates?

HIIT pilates to nowoczesna forma treningu, która łączy w sobie dwa pozornie odmienne światy:

HIIT (High-Intensity Interval Training) – czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności,

oraz

oraz pilates – spokojną, kontrolowaną metodę pracy nad ciałem, skupiającą się na mięśni ach głębokich, równowadze, oddechu i elastyczności ciała.

W praktyce HIIT pilates polega na naprzemiennym wykonywaniu krótkich, intensywnych serii ćwiczeń w stylu pilatesowym (czasami z dodatkiem skoków, dynamicznych planków, burpeesów czy mountain climbers) oraz faz aktywnego odpoczynku, w których ruch jest wolniejszy i bardziej kontrolowany – typowy dla klasycznego pilatesu.

Zalety HIIT pilatesu to dynamiczny trening, fot. Adobe Stock, Khmelev

Co daje HIIT Pilates?

To świetna opcja dla osób, które nie chcą wybierać między spokojnym ruchem a intensywnym spalaniem kalorii. HIIT Pilates daje jedno i drugie w tym samym czasie.

Oto zalety HIIT pilatesu:

spala kalorie jak klasyczny HIIT – nawet po zakończeniu treningu (efekt afterburn);

wzmacnia mięśnie core , czyli tzw. mięśnie głębokie – lepiej niż typowe cardio;

, czyli tzw. mięśnie głębokie – lepiej niż typowe cardio; zwiększa mobilność i elastyczność – dzięki elementom pilatesu;

– dzięki elementom pilatesu; poprawia postawę i równowagę;

i równowagę; podkręca metabolizm i redukuje tkankę tłuszczową, nie przeciążając stawów jak niektóre formy cardio.

Oto przykład nieco łagodniejszego treningu HIIT pilates:

A to już wersja bardziej zaawansowana:

Przeciwwskazania do HIIT pilatesu

HIIT Pilates, mimo że łączy zalety pilatesu i treningu interwałowego, nie jest dla każdego, a przeciwskazania do tego rodzaju ćwiczeń są nieco inne niż w przypadku przeciwwskazań do pilatesu tradycyjnego.

Główne przeciwwskazania do HIIT pilatesu:

Problemy z sercem i układem krążenia. HIIT znacznie podnosi tętno – osoby z nadciśnieniem, arytmią, wadami serca lub po zawale powinny unikać takiego typu treningu bez konsultacji z lekarzem.

Kontuzje i problemy z układem ruchu. Osoby z urazami kolan, kręgosłupa, barków czy stawów biodrowych mogą pogłębić swoje dolegliwości przez dynamiczne ruchy, skoki i pozycje wymagające dużej stabilizacji.

Choroby przewlekłe (np. cukrzyca, astma). Nagłe skoki tętna i intensywność ćwiczeń mogą być zbyt obciążające. Osoby z chorobami metabolicznymi, hormonalnymi i oddechowymi powinny działać ostrożnie i najlepiej pod okiem specjalisty.

Ciąża i połóg. Mimo że klasyczny pilates bywa polecany ciężarnym, HIIT pilates – z racji intensywności i obciążenia mięśni brzucha – nie jest odpowiedni w ciąży ani w pierwszych miesiącach po porodzie.

Słaba kondycja fizyczna lub otyłość. Początkujący, którzy nie mają jeszcze wypracowanej techniki i wytrzymałości, mogą się szybko przetrenować, nadmiernie obciążyć stawy albo stracić kontrolę nad oddechem. Warto zacząć od łagodniejszych form pilatesu lub cardio.

Problemy z równowagą i zawroty głowy. Szybkie zmiany pozycji, przysiady, planki i ćwiczenia w podporze mogą pogłębiać problemy z błędnikiem lub wywoływać zawroty głowy.

