Dzięki zakupowi koła do pilatesu z Sinsay bez wychodzenia z domu zrobię jeszcze bardziej wymagający trening fitness. Obręcz jest przydatnym dodatkiem, który urozmaica sesję ćwiczeń, ale też motywuje do nowych aktywności. To jedno z najskuteczniejszych, a jednocześnie zadziwiająco prostych sprzętów do pilatesu. Według mnie może być też ciekawym pomysłem na prezent dla osoby, której zdrowie jest dla nas ważne.

Reklama

Obręcz do pilatesu z Sinsay - szczegóły

Koło do pilatesu z Sinsay to prosty przyrząd wykonany z elastycznego tworzywa z miękkimi uchwytami po przeciwległych bokach obręczy. Dostępny jest tylko w kolorze przygaszonego różu z białymi elementami. Obręcz służy do zwiększania oporu w czasie ćwiczeń i może angażować mięśnie zarówno górnej, jak i dolnej części ciała.

Koło można umieścić w dłoniach, między kostkami, udami albo między podłożem a ciałem. W zależności od miejsca będzie wywierało konkretny wpływ. Aby trening pilates był jeszcze efektywniejszy, planuję dokupić ciężarki na nadgarstki na rzep, które również są w promocyjnej cenie w Sinsay.

Według mnie zaletą koła jest to, że jest niewielkich rozmiarów i można schować je bez problemu do torby, plecaka czy szuflady.

Koło do pilatesu z Sinsay za 25,99 zł, fot. materiały prasowe

Jak wykorzystać koło z Sinsay do ćwiczeń?

Chociaż koło z Sinsay jest przeznaczone przede wszystkim do ćwiczeń pilates, to jest wszechstronnym przyrządem treningowym. Obręcz sprawdzi się w treningach siłowych, podczas rozciągania, w ćwiczeniach kardio (np. przysiady z unoszeniem koła nad głowę) oraz w trakcie rehabilitacji po kontuzjach. A oto mała inspiracja.

Zobacz, jak można ćwiczyć z kołem oraz jakie efekty daje taki trening: pilates z obręczą.

Czytaj także: