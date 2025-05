Pilates, znany od dekad jako forma treningu wzmacniającego mięśnie głębokie i poprawiającego postawę, ma niezwykle skuteczną odmianę – pilates na reformerze. Choć klasyczna wersja na macie nadal ma swoich zwolenników, to właśnie trening z wykorzystaniem reformera daje szybsze, bardziej widoczne efekty, zwłaszcza jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej.

Co sprawia, że reformer tak skutecznie przyspiesza osiąganie celów sylwetkowych?

Reformer – czym różni się od klasycznego pilatesu?

Pilates na reformerze odbywa się na specjalnym „łóżku” wyposażonym w ruchomą platformę, sprężyny o różnym poziomie oporu oraz system linek i uchwytów. Dzięki temu każdy ruch wykonywany jest z precyzyjnie dobranym obciążeniem, co znacząco zwiększa intensywność ćwiczeń w porównaniu do pilatesu na macie. Reformer umożliwia także pracę w różnych płaszczyznach ruchu, angażując mięśnie w nieco inny sposób.

W przeciwieństwie do pilatesu na macie, gdzie obciążenie mięśni wynika głównie z masy ciała i grawitacji, reformer pozwala na płynne zwiększenie tego obciążenia o dodatkowy opór. Oznacza to, że organizm musi pracować intensywniej, co przekłada się intensywniejsza pracę mięśni i większe zużycie energii – a więc skuteczniejsze spalanie kalorii i tłuszczu.

Ćwiczenia na reformerze skuteczniej spalaja tłuszcz niż ćwiczenia na macie, fot. Adobe Stock, Petro

Dlaczego pilates na reformerze działa szybciej?

Pilates na reformerze charakteryzuje się wyższą intensywnością i angażuje więcej grup mięśniowych jednocześnie. Ruchy wykonywane na maszynie wymagają większej stabilizacji ciała, co powoduje, że aktywowane są nie tylko powierzchowne mięśnie brzucha, ale przede wszystkim mięśnie głębokie – poprzeczny brzucha i mięśnie dna miednicy.

Z badań wynika, że ćwiczenia z oporem sprężynowym zwiększają aktywację mięśniową nawet o 20–30% w porównaniu do analogicznych ćwiczeń bez obciążenia. Większe zaangażowanie mięśni to także większe zapotrzebowanie energetyczne, co prowadzi do przyspieszenia metabolizmu spoczynkowego – a tym samym ułatwia redukcję tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej najbardziej opornej, jaką jest tłuszcz trzewny w okolicach brzucha.

Systematyczny trening na reformerze, już przy 2–3 treningach w tygodniu, może przynieść pierwsze efekty bardzo szybko, bo już po 3–4 tygodniach. Oprócz zauważalnego wzmocnienia mięśni posturalnych i poprawy elastyczności, wiele osób zauważy również znaczną poprawę sylwetki w okolicy talii. Dzieje się tak nie tylko z powodu spalania tłuszczu, ale także dzięki poprawie ułożenia miednicy i kręgosłupa, co może optycznie wysmuklić środkową część ciała.

Warto dodać, że dzięki niskiemu ryzyku kontuzji i możliwości dopasowania oporu do indywidualnych możliwości, pilates na reformerze jest bezpieczny nawet dla osób początkujących czy wracających do formy po przerwie.

Reformer a odchudzanie

Choć pilates nie należy do typowych treningów cardio, to wersja na reformerze, dzięki zwiększonej intensywności, wykazuje wyraźne właściwości spalające tłuszcz. Według badań opublikowanych w Journal of Strength and Conditioning Research, osoby ćwiczące na reformerze przez 8 tygodni odnotowały znaczny spadek zawartości tkanki tłuszczowej oraz poprawę proporcji ciała w porównaniu z grupą ćwiczącą na macie.

Trening z oporem nie tylko zwiększa zapotrzebowanie kaloryczne w trakcie wysiłku, ale również wpływa na tzw. EPOC (excess post-exercise oxygen consumption), czyli zwiększoną konsumpcję tlenu po treningu (tzw. efekt afterburn) – co oznacza, że organizm spala więcej kalorii również po zakończeniu sesji.

