1. Jesz produkty kiepskiej jakości

Dbasz o to, by jeść regularnie i pilnujesz wielkości porcji? Na nic się to zda, jeśli kupując produkty w sklepach nie czytasz etykiet. Niestety mięso mięsu nie jest równe, tak samo jeśli chodzi o jakość pieczywa, czy warzyw...

2. Nie dostarczasz organizmowi wystarczającej ilości białka

Pamiętaj, że w białko w zwiększaniu masy mięśniowej pełni kluczową rolę, bowiem to właśnie ono buduje tkankę wszystkich mięśni w organizmie człowieka. Dieta, która jest uboga w ten składnik, na pewno nie przyniesie imponujących rezultatów.

3. Jesz zbyt dużo kalorii dziennie

Podczas treningów dajesz z siebie 200%, a efektów w postaci smukłej sylwetki jak nie było, tak nie ma? Czasem zdarza się, że nieodpowiednia dieta może nie tylko uniemożliwić budowanie masy mięśniowej, ale również może prowadzić do tycia! Dlatego natychmiast zrewiduj swój sposób odżywiania i zmień swoje nawyki na zdrowe.

4. Częściej uprawiasz trening kardio niż trening siłowy

To najczęściej popełniany błąd przez osoby, którym zależy na wyrzeźbieniu sylwetki. Dlatego po raz kolejny przypominamy - głównym zadaniem treningu kardio jest spalanie tłuszczu, a nie budowanie mięśni! By poprawić swoją muskulaturę musisz wykonywać trening siłowy przynajmniej 3 razy w tygodniu (najlepszą opcją będzie trening obwodowy) i ćwicz z dodatkowym obciążeniem!

5. Ćwiczysz na czczo

To najgorszy pomysł, jak może wpaść do głowy osobie, która chce zwiększyć masę mięśniową. W chwili, gdy podejmujesz wysiłek na czczo, twoje mięśnie zaczynają zjadać same siebie! Dlaczego? Bo białko, z których są zbudowane, jest najlepszym źródłem energii...

6. Zapominasz o regeneracji

Odpoczynek, przerwy pomiędzy treningami (dłuższe niż 24 godziny!) oraz sen to jedne z najważniejszych warunków, które trzeba spełnić w celu zwiększenia masy mięśniowej. Jeśli chodzisz na treningi siłowe dzień po dniu, to tak, jakbyś po skaleczeniu co chwilę zdrapywała strupa!

7. Rezygnujesz z posiłku po treningu

Trening to dla mięśni ogromny wysiłek, podczas którego ich mikrowłókna ulegają przerwaniu. By uzupełnić powstałe luki, musisz po ćwiczeniach dostarczyć organizmowi porządną porcję energii w formie białka. Jeśli tego nie zrobisz, efekt będzie podobny do tego, jakbyś ćwiczyła na czczo...

