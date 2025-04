Zanim zabierzesz się za wyzwanie 75 Hard, poznaj jego wady i się do niego odpowiednio przygotuj. Choć autor programu zachęca, aby zacząć od razu, warto poświęcić chwilę na zastanowienie się, czy zrealizowanie wyzwania ma szansę w ogóle się powieść, czy nie niesie zagrożenia dla zdrowia i co można dzięki niemu zyskać. Jeśli zastanawiasz się, jak zmotywować się do ćwiczeń, podjęcie takiego wyzwania może być pewnym rozwiązaniem, ale czy jest najlepszym?

Reklama

Spis treści:

Wyzwanie hard trwa 75 kolejnych dni. W tym czasie jego uczestnik codziennie powinien:

stosować dietę – dowolnie przez siebie wybraną, ale taką z zasady o charakterze prozdrowotnym. Nie wolno w tym czasie zrobić żadnego odstępstwa od diety, ani sięgać po np. alkohol i wszystko inne, co jest niezdrowe;

– dowolnie przez siebie wybraną, ale taką z zasady o charakterze prozdrowotnym. Nie wolno w tym czasie zrobić żadnego odstępstwa od diety, ani sięgać po np. alkohol i wszystko inne, co jest niezdrowe; wykonywać dwa 45-minutowe treningi , w tym jeden na świeżym powietrzu;

, w tym jeden na świeżym powietrzu; wypijać galon wody , czyli 3,78 litra;

, czyli 3,78 litra; robić sobie zdjęcie;

czytać minimum 10 stron książki z zakresu literatury faktu lub edukacyjna.

Każde odstępstwo od tych zasad powoduje reset programu, czyli aby go skompletować, należy zacząć od początku, od dnia 1.

Wśród potencjalnych korzyści ukończenia programu jego twórca wymienia:

większą pewność siebie ,

, zwiększenie poczucia własnej wartości,

większą wiarę w siebie,

hart ducha ,

, wytrwałość w dążeniu de celów.

Poza tym, ukończenie programu sprawi, że jego uczestnik przeczyta minimum 750 stron wartościowej książki czy książek, będzie miał lepiej nawodniony organizm, nabierze zdrowych nawyków żywieniowych, wykształci rutynę treningową i na własne oczy zobaczy, jak zmieniło się dzięki wyzwaniu jego ciało, a jest bardzo duża szansa na to, że te zmiany będą bardzo korzystne. Ukończenie wyzwania 75 Hard może też każdemu udowodnić, że można tak się zorganizować, aby znaleźć czas na zadbanie o dietę, na aktywność fizyczną i relaks.

Warto podkreślić, że wyzwanie 75 Hard i jego wpływ na organizm nie zostały zbadane naukowo, dlatego bardzo trudno mówić tu o udokumentowanych benefitach, jakie może przynosić. Osoby, które ukończyły wyzwanie, zwykle dzielą się entuzjastycznymi opiniami wyrażanymi zaraz po jego ukończeniu. Nie wiadomo zatem, jak by oceniły jego skutki w dłuższej perspektywie czasu. Poza tym trudno oczekiwać, że ktoś, kto sporo się wysilił, żeby 75 dni zdrowiej jeść i sporo ćwiczyć, przyznałby, że to była strata czasu.

fot. Wyzwanie 75 Hard – efekty/ Adobe Stock, Przemyslaw Iciak

Podstawowy problem z tym zadaniem to jego jednak dość wysoki stopień trudności. Zasady są mocno rygorystyczne (żadnych „cheat days” i „cheat meal”), co sprawia, że może być trudno się do nich stosować przez 75 dni z rzędu.

Program nie uczy też jak radzić sobie z potknięciami, z którymi mierzy się każdy, kto stara się na co dzień prowadzić zdrowy styl życia. To sprawia, że człowiek może stać się zbyt wymagający względem siebie i nie wybaczać sobie błędów, co nie jest zdrowe dla psychiki.

Kolejnym minusem wyzwania 75 Hard jest to, że może dawać zbyt dużą dowolność w wyborze sposobu żywienia, który może nie być adekwatny do wybranych aktywności fizycznych. Jedna osoba może bowiem zastosować dietę wegańską i trening siłowy, inna – dietę niskowęglowodanową oraz trening kardio. Jednak nie wszystkie połączenia konkretnej diety z konkretną aktywnością są idealne, co może prowadzić do zbyt dużych deficytów kalorycznych, niedoborów makro- i mikroelementów.

Nie sposób też zwrócić uwagę na to, że w sumie 90 minut aktywności fizycznej dziennie dzień po dniu bez przerwy może w przypadku niektórych osób doprowadzić do przeciążeń i urazów, zwłaszcza w przypadku osób, które dotąd nie ćwiczyły i wybrały obciążające aktywności.

Wyzwanie 75 Hard niesie ze sobą też ryzyko efektu jo-jo, do którego może dojść, gdy po jego zakończeniu uczestnik wróci do starych złych nawyków – złej diety i braku aktywności fizycznej.

Teoretycznie wyzwanie 75 hard jest dla każdego. Jednak gdy włączy się zdroworozsądkowe myślenie, należy stwierdzić, że jest to program raczej dla zaawansowanych i średniozaawansowanych amatorów aktywności fizycznej. Początkujące osoby mogą czuć się przytłoczone tym, ile zadań muszą wykonać i ile czasu na nie poświęcić. 90 minut aktywności fizycznej dziennie może być dla nich zbyt dużą dawką, co nie tylko je zniechęci do kontynuowania wyzwania, ale i narazi na kontuzje, jeśli wybiorą nieodpowiednie aktywności fizyczne – zbyt wymagające kondycyjnie lub zbyt obciążające dla ich stanu zdrowia.

Każdy amator, czyli ktoś, kto nie jest dietetykiem i trenerem lub nie interesował się dotąd tymi tematykami i dotąd nie ćwiczył, powinien przed rozpoczęciem wyzwania 75 Hard skonsultować się ze specjalistami – dietetykiem i trenerem. Podpowiedzą oni, jak dieta i aktywność będzie najlepsza i zwiększy szanse na ukończenie programu bez nadwyrężania organizmu. Osoby po 40 roku życia, palące papierosy, chorujące przewlekle powinny też najpierw skonsultować pomysł uczestniczenia w wyzwaniu 75 Hard z lekarzem.

Źródła: andyfrisella.com/pages/75hard-info, forbes.com

Reklama

Czytaj także:

Wyzwanie: 30 dni z przysiadami

Pilates przy ścianie – czy warto próbować?

Na czym polega aerobiczna 6 Weidera