Skąd miłość do łyżwiarstwa szybkiego? Czy spodziewała się Pani osiągnięcia tak wyśmienitych rezultatów?

Katarzyna Bachleda-Curuś: Miłość do łyżwiarstwa szybkiego narodziła się w szkole podstawowej to tam nauczyłam się jeździć na łyżwach. A wyniki przyszły z czasem. W miarę jak były coraz lepsze to wiedziałam że stać mnie na więcej i tak mam do dnia dzisiejszego.

Skąd czerpie Pani energię do treningów? Co rodziłaby Pani innym Polkom, by tak jak Pani osiągały wytyczone cele?

Katarzyna Bachleda-Curuś: Aby osiągać cele trzeba być przede wszystkim konsekwentnym, a energię do treningów? Nie wiem z czego czerpię - ona po prostu jest, a motywują mnie wyniki i radość najbliższych.

Co czuła Pani w chwili otrzymania medalu na igrzyskach w Soczi?

Katarzyna Bachleda-Curuś: Radość, radość i jeszcze raz przeogromna radość. To jest uczucie które dominowało nad wszystkimi innymi, kiedy na mecie okazało się że srebrny medal jest rzeczywistością. Ale po biegu półfinałowym musiałam się otrząsnąć i jeszcze skoncentrować na finale, bo przecież w sporcie wszystko może się zdarzyć. Tym razem się nie udało… ale srebrny medal jest wyjątkowy i emocje towarzyszące człowiekowi jak dociera do niego, że to jest już rzeczywistością są w zasadzie nie do opisania. Ta wyjątkowa radość jest najlepszą nagrodą za ciężką pracę, wyrzeczenia, tęsknoty i trudy.

Jakie jest Pani największe sportowe marzenie?

Katarzyna Bachleda-Curuś: Oczko wyżej.

Jak czuje się Pani jako jeden z członków Samsung GALAXY Team?

Katarzyna Bachleda-Curuś: Cieszę się bardzo, że mogę być członkiem Samsung GALAXY Team. Ta wyjątkowa inicjatywa z pewnością pomogła zachęcić Polaków do kibicowania nam podczas igrzysk w Soczi. Teraz, sama będę siedzieć w wolnych chwila pomiędzy startami przed telewizorem i kibicować wszystkim polskim paraolimpijczykom podczas zbliżających się zawodów. Szczególnie Andrzejowi Szczęsnemu, który jest w składzie Samsung GALAXY Team i wystartuje podczas Paraolimpiady.