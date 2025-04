Walka o wymarzną sylwetkę to ciągłe zmaganie z własnymi słabościami. Dieta i regularne ćwiczenia to nie przelewki i rozumie to każda osoba, która chociaż raz starała się zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów. Codzienne gotowanie dietetycznych posiłków wykończyło już niejedną osobę, nie mówiąc już o regularnych treningach.

Powody, które mamy, żeby nie uprawiać sportu, zazwyczaj są jedynie wymówkami. Boimy się zmiany nawyków i nie chcemy wyjść ze strefy komfortu. Bardzo często oszukujemy same siebie i chcemy znaleźć wytłumaczenie dla własnego lenistwa. Jakie są najczęstsze wymówki, które znajdujemy, żeby nie ćwiczyć?

1. Nie mam odpowiedniego sprzętu

Zabawne, bo tak naprawdę nie potrzebujesz sprzętu. Wybierz taki sport, który nie wymaga dodatkowych przyrządów lub ubrań. Pewnie często widzisz biegaczy, którzy mają ciuchy z najnowszych kolekcji, a na siłowni wyginają się kobiety w stylowych kolorowych legginsach i dopasowanych do nich topach. Oczywiście ładny strój może być dla wielu osób dodatkową motywacją, ale nie jest warunkiem koniecznym. Jeżeli zaczniesz ćwiczyć, to z czasem kupisz sobie ubrania i buty, a teraz się tym nie przejmuj. Idziesz ćwiczyć, czy się lansować?

2. Nie mam czasu na treningi

Czas masz na to, na co chcesz mieć! To w wielu wypadkach jedynie kwestia wyboru i dobrej organizacji czasu. Masz chwilę, żeby obejrzeć wieczorem ulubiony serial? To masz też czas, żeby ćwiczyć! Gdy następnym razem będziesz mówiła, że nie masz 30 minut na ćwiczenia, to przypomnij sobie, że osoby regularnie uprawiające sport dłużej zachowują dobrą kondycję i są znacznie zdrowsze. Inwestując czas w codzienny trening, zyskasz znacznie więcej niż wymarzoną sylwetkę.

3. Zacznę od jutra

Na bank! Co ostatnio zaczęłaś robić od jutra? Jeżeli chcesz zacząć coś robić, to zacznij jeszcze tego samego dnia. W ten sposób uczysz się tylko przekładać wszystko na później, zamiast robić to od razu. Takie postępowanie do niczego dobrego nie prowadzi, a już na pewno nie poprawi twojej sylwetki i kondycji.

4. Teraz jest za zimno (ciepło)

Za zimno, za ciepło, za mokro, za mało słońca, za duży wiatr lub za wysokie ciśnienie. To klasyka gatunku, na którą nie ma teoretycznie dobrego rozwiązania. Jeżeli realizacja zamierzonych celów będzie zależała, od czegoś tak zmiennego, jak pogoda, to nigdy ich nie zrealizujesz. Zaplanowałaś bieganie, ale pada? Nie rezygnuj z treningu. Poćwicz w domu.

5. Nie jestem gruba, po co mam ćwiczyć

Nie ćwiczy się zawsze, żeby schudnąć. Warto ruszać się dla kondycji, dobrego samopoczucia czy endorfin, które są wydzielane w czasie aktywności fizycznej. Jak mówi stare przysłowie - w zdrowym ciele zdrowy duch.

Co jeszcze daje regularne uprawianie sportu? Wpływa na poprawę odporności, podnosi samoocenę (dzięki ćwiczeniom zaczniesz patrzeć na siebie łagodniejszym okiem), redukuje stres, poprawia jakość snu i wpływa na sposób odżywiania (osoby, które regularnie ćwiczą, przywiązują większą wagę do swojej diety).

6. Nie wiem jak mam ćwiczyć

Wystarczy odrobina chęci. Możesz zapisać się na siłownię i skorzystać z pomocy trenera personalnego, który dobierze ci odpowiedni trening i będzie sprawdzał, czy prawidłowo wykonujesz poszczególne ćwiczenia. Jeżeli to nie jest dla ciebie, to wybierz zajęcia z instruktorem. W klubach fitness jest tak duży wybór, że z pewnością uda ci się znaleźć coś odpowiedniego.

Pamiętaj! Każdą aktywność fizyczną warto przemyśleć pod względem swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji. Warto wybrać się do lekarza lub rehabilitanta, który podpowie jaki sport jest dla ciebie najlepszy. Nie wszyscy mogą biegać, wspinać się na ściance lub jeździć na rowerze.

7. Wstydzę się swojego ciała

To zamiast ćwiczyć lepiej siedzieć przed telewizorem, jeść chipsy i użalać się nad własnym losem. Warto żebyś zdała sobie sprawę, że warto trenować dla zdrowia i lepszej kondycji. Niech to będzie miły efekt uboczny dbania o siebie.

A bardzo możliwe, że również nie masz się czego wstydzić. Wiele osób ma kompleksy, które nie są w żaden sposób uzasadnione. Obecnie kanonem piękna są wychudzone modelki, które oglądamy na okładkach kolorowych czasopism. Ustalmy. Czy znasz kobietę, która tak wygląda? My też nie! Dlatego nie przejmuj się tym, że ktoś będzie cię oceniał. Niech mówią i myślą co chcą. Zobaczysz, jak będą zazdrościli, gdy osiągniesz swój cel.

