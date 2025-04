Wykrok to jedno z najlepszych ćwiczeń rzeźbiących uda i pośladki. Jest też stosunkowo łatwe do wykonania i mogą się go podjąć nawet osoby początkujące. Jak poprawnie wykonywać wykrok? Podpowiada trenerka fitness Barbara Urzędowicz!

Reklama

Jak wykonywać poszczególne rodzaje skipów?

Jak poprawnie wykonywać wykrok? Instrukcja krok po kroku

Przy robieniu wykroku najważniejszą rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest prawidłowe ustawienie kolana w nodze znajdującej się z przodu.

Kolano powinno znajdować się bezpośrednio nad piętą, a w trakcie ruchu pilnuj, by kąt ugięcia nogi z przodu wynosił 90 stopni. W trakcie robienia wykroku noga znajdująca się z tyłu powinna być oparta na śródstopiu przy pozycji górnej, na palcach w pozycji dolnej.

Reklama

Jesteś ciekawa, jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy do obejrzenia naszego video!

Świat oszalał na jego punkcie! Jak wykonać trening animal flow?