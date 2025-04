Wypróbuj wiosłowanie hantlami. Podpowiadamy, jak wygląda poprawna technika wiosłowania w różnych pozycjach

Wiosłowanie hantlami to jedno z podstawowych i popularnych ćwiczeń siłowych. Wzmacnia mięśnie pleców i tylnej strony obręczy barkowej. Istnieje kilka odmian ćwiczenia: np. wiosłowanie hantlami w oparciu o ławkę, w opadzie tułowia czy w podporze przodem. Najbardziej popularne jest ćwiczenie przy ławeczce płaskiej i wykonywane jedną ręką. Technika ruchu jest właściwie taka sama we wszystkich odmianach wiosłowania, różni je pozycja ciała i to, czy ćwiczenie wykonuje się jedną ręką, czy jednocześnie obiema.