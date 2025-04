Kluczem do sukcesu jest systematyczność oraz kilka sprawdzonych trików, dzięki którym łatwiej będzie ją zachować. Swoimi przemyśleniami na temat motywacji do ćwiczeń podzielił się Qczaj, trener oraz miłośnik zdrowego i aktywnego stylu życia.

Po prostu ćwicz

Nie musisz szykować się do tego jakoś specjalnie ani planować z większym wyprzedzeniem. Nawet 15 minut ćwiczeń, wykonywanych codziennie i systematycznie, przyniesie lepszy efekt niż mordercza godzina treningu w tygodniu. Masz problem z codzienną motywacją? Kto ich nie ma!

Każdego ranka w mojej głowie pojawia się sabotażysta, który chce sprawić, bym nie wykonał treningu. Każdy z nas ma tak czasami, że po prostu mu się nie chce. Dla mnie ogromną motywacją jest świadomość, że jeśli nie zapracuje na ciało, to ono samo się nie zrobi - zdradza Qczaj

Systematyczność to podstawa

Nie działaj zrywami! Najważniejsze jest to, by zachować systematyczność działania. Jeśli masz z tym problem, dostosuj ćwiczenia do swojego rytmu dnia. Jeśli wiesz, że najlepiej ćwiczy ci się wieczorem, staraj się wygospodarować godzinę właśnie wtedy, a nie zmuszaj się do wstawania wcześniej, bo tylko się zniechęcisz.

Codzienna motywacja

By z chęcią ćwiczyć, warto zacząć obserwować odpowiednie profile w mediach społecznościowych. Najlepszą motywacją są autorytety w dziedzinie sportu. Jak przyznaje sam Qczaj, każdego dnia stara się pozytywnie wpłynąć na swoich obserwatorów i zachęcić ich do dalszej walki o wymarzoną sylwetkę.

Uświadamia ich, że nic się nie zadzieje, jeśli nie ruszą z miejsca. Jeśli poddadzą się na tej płaszczyźnie, to ciężko będzie im wytrwać również w innych – dodaje trener

Ćwicz... przez Internet

Nawet jeśli nie jest to fizycznie możliwe, staraj się angażować w swoje aktywności jak najwięcej osób. Wykorzystaj Skype-a lub inny internetowy komunikator. Poszukaj aplikacji, w których możecie w pozytywny sposób konkurować w ilości i trudności wykonywanych treningów. Taka motywacja to zdrowy sposób na zwiększenie ilości aktywności fizycznej, a jednocześnie mnóstwo zabawy i pozytywnej energii. Rzuć przyjaciółce wyzwanie i walczcie razem o wymarzoną sylwetkę!

Nagradzaj się!

Stawiaj sobie realne do osiągnięcia cele, ale również nagradzaj się za ich wykonanie. Po skończonym treningu od razu poczujesz zadowolenie, ale warto również uczcić mały sukces. Aromatyczna kąpiel, ulubiony film, a może chwila dla siebie w zaciszu domowego spa? Wybierz to, co sprawia ci najwięcej radości.

Jestem zwolennikiem nagradzania i chwalenia. Nie motywuję nikogo w sposób negatywny – podkreśla Qczaj.

