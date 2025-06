Winsor pilates to odmiana pilatesu opracowana przez Mari Winsor, instruktorkę pilatesu, która pracowała z gwiazdami Hollywood. Jej treningi pomogły wielu osobom na całym świecie spalić tkankę tłuszczową, ujędrnić i wzmocnić ciało, a jej płyty z treningami sprzedały się w milionach egzemplarzy. Wielu zadowolonych klientów chętnie zaświadcza o skuteczności jej metody.

Na czym polega Winsor pilates?

Zazwyczaj są to dość krótkie, ale intensywne sesje trwające 10-20 minut. Wiele jest tu tradycyjnych ćwiczeń pilatesu, ale zyskały one dzięki Mari Winsor nieco dynamiki i zwykle mają postać bardzo przyjaznego treningu, który nie jest katorgą a frajdą.

Choć oczywiście są tu zasady, których warto przestrzegać, ćwiczenia mają być przede wszystkim zdrową odskocznią od codzienności. To przysporzyło tej metodzie wielu fanów. Nie ma też co ukrywać, to sprawia, że dużo chętniej się do takich treningów wraca.

Mięśnie głębokie i praca z oddechem

Cechą charakterystyczną Winsor Pilates jest niezwykłe skupienie na precyzji ruchu oraz kontroli mięśni głębokich, szczególnie tych, które tworzą tzw. „core” — czyli mięśnie brzucha, dolnej części pleców, miednicy i bioder. To właśnie te mięśnie odpowiadają za stabilizację ciała, prawidłową postawę oraz koordynację ruchów.

Kluczową rolę w Winsor Pilates odgrywa oddech, który synchronizowany jest z ruchem, co pomaga w lepszym dotlenieniu mięśni i utrzymaniu odpowiedniego napięcia ciała. To również sprzyja naturalnej relaksacji i poprawie świadomości ciała, co przekłada się na lepszą kontrolę nad wykonywanymi ćwiczeniami. Ćwiczenia wykonywane są na macie, a ich dobór i kolejność zostały tak zaprojektowane, by angażować różne partie mięśniowe, zwłaszcza te najważniejsze dla utrzymania szczupłej talii i płaskiego brzucha.

Winsor Pilates zdobył dużą popularność przede wszystkim dzięki prostocie i skuteczności – można go wykonywać samodzielnie w domu, bez potrzeby kupowania specjalistycznego sprzętu czy dysponowania dużą przestrzenią.

Wypróbuj Winsor pilates na brzuch i talię

Trening „Winsor Pilates 20-Minute Workout – Hips & Waist” to propozycja idealna dla osób, które chcą zadbać o sylwetkę bez konieczności wychodzenia z domu i poświęcania wielu godzin na ćwiczenia. Jest to szczególnie dobry wybór dla początkujących lub tych, którzy wracają do aktywności fizycznej po przerwie.

Dzięki niskiemu poziomowi obciążenia i spokojnemu tempu ćwiczenia są bezpieczne dla stawów, a jednocześnie skutecznie angażują mięśnie głębokie, a także mięśnie bioder, ud i pośladków. Trening koncentruje się na tzw. „powerhouse”, czyli centrum ciała, wzmacniając mięśnie stabilizujące kręgosłup i poprawiające postawę.

Efekty ćwiczeń

Ćwiczenia warto wykonywać regularnie, najlepiej to robić od 3 do 5 razy w tygodniu. Już po kilku sesjach można zauważyć większą kontrolę nad ciałem, lepsze napięcie mięśni i poprawę elastyczności. Po kilku tygodniach regularnych treningów efekty są widoczne także w lustrze – ciało staje się smuklejsze, a mięśnie bardziej zarysowane, zwłaszcza w okolicach talii i bioder. Będzie tak oczywiście tylko przy odpowiednio zbilansowanej diecie.

To trening dla osób ceniących precyzję, świadomość ruchu i holistyczne podejście do ciała. Co prawda nie jest to sesja spalająca dużą liczbę kalorii, ale pozwala zbudować solidne fundamenty pod dalszy rozwój formy. To idealna baza dla treningu siłowego i ogólnokondycyjnego. Sprawdzi się również jako uzupełnienie innych aktywności, np. biegania czy jogi.

