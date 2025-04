Windsurfing to sport wodny, który uprawia się przy użyciu specjalnej deski i przymocowanego do niej elastycznego żagla napędzanego siłą wiatru. Ta dyscyplina sportowa jest zaliczana do żeglarstwa i od wielu lat obecna jest na igrzyskach olimpijskich. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat deski do windsurfingu, kursów i miejsc najlepszych do uprawiania tej dyscypliny sportowej to czytajcie dalej.

Co to jest windsurfing?

Windsurfing cieszy się coraz większą popularnością. To aktywność fizyczna, która przynosi wiele satysfakcji, pozytywnie wpływa na kondycję fizyczną i dostarcza wiele radości. Ogólnie mówiąc windsurfing to sport wodny, który uprawiany jest przy pomocy specjalnej deski i elastycznego żagla.

Ta dyscyplina zrodziła się dzięki grupie entuzjastów pod koniec lat 60. w Kalifornii. Na początku nikt nie przypuszczał, że żeglowanie na desce pokocha wiele milionów ludzi na całym świecie. Obecnie osoby uprawiające tę dyscyplinę sportową mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt, który ułatwia mi czerpanie z niego jak najwięcej przyjemności. Kiedyś niestety nie było tak łatwo. Pierwsze deski były ciężkie i duże, a mało wydajne żagle dawały ograniczone możliwości poruszania się na wodzie. Wraz z biegiem lat do produkcji desek zaczęto stosować lekkie i bardzo wytrzymałe materiały - kevlar i włókna węglowe. Ogromnej modyfikacji uległy również żagle. Obecnie wykorzystywane konstrukcje i materiały w niczym nie przypominają tych używanych na początku istnienia tej dyscypliny sportowej. Obecnie są zbudowane z dwuwarstwowej folii poliestrowej zbrojonej siatką z wysoko wytrzymałych włókien.

Pojęcie windsurfingu powstało z połączenia wyrazów: wind - wiatr i surf - fala przybojowa, a więc dokładniej mówiąc to sport, który polega na zjeżdżaniu z fal przybojowych z wykorzystaniem żagla. Jest to żeglowanie podobne do jachtowego, ale z wykorzystaniem innego sprzętu.

Deska do windsurfingu

Wybór odpowiedniej deski do windsurfingu ma bardzo duże znaczenie. Pozwala rozwinąć skrzydła i jest gwarancją szybkich postępów. Na początku będziecie potrzebować deski dużej, wypornej, koniecznie z mieczem i "wybaczającej" większość błędów. Wraz ze wzrostem umiejętności będziecie chcieć innej deski. Przeznaczonej do bardziej agresywnej i szybszej jazdy, umożliwiającej skakanie w czasie intensywniejszego wiatru. Wtedy z pomocą przyjdzie deska bezmieczowa. Jednak wszystko w swoim czasie.

Osoby, które zaczynają swoją przygodę z windsurfingiem powinny zdecydować się na zakup deski używanej. W początkowej fazie nauki pędnik często upada, a to może spowodować uszkodzenia. Przy zakupie pierwszej deski zwracajcie uwagę na miecz, który zapobiega dryfowaniu, daje większą stabilność poprzeczną i ułatwia pływanie pod wiatr. Zanim zdecydujecie się na zakup deski używanej sprawdźcie stan statecznika - zniszczony nie będzie spełniał swoich podstawowych zadań.

W czasie zakupu deski każdy windsurfer musi określić poziom umiejętności, w jakich warunkach będzie pływał, jaki styl lubi najbardziej, jaki rozmiar powinna mieć deska i ile chce przeznaczyć na zakup nowego sprzętu. Dobrej jakości deska może służyć nawet przez 10-15 lat, więc w tym wypadku pośpiech nie jest wskazany.

Osoby bardziej zaawansowanych mogą wybrać dla siebie deskę bezmieczową. Do najczęściej spotykanych typów należą:

Wave - najkrótsza, o najmniejszej wyporności, przeznaczona do zaawansowanego pływania na falach;

- najkrótsza, o najmniejszej wyporności, przeznaczona do zaawansowanego pływania na falach; Freewave - przeznaczona na silny wiatr;

- przeznaczona na silny wiatr; Freestyle - krótka deska umożliwiające manewry i dość szybkie wchodzenie w ślizg, idealna do skoków;

- krótka deska umożliwiające manewry i dość szybkie wchodzenie w ślizg, idealna do skoków; Freeride - uniwersalna deska, która jest odpowiednia do pływania po płaskich i zafalowanych wodach;

- uniwersalna deska, która jest odpowiednia do pływania po płaskich i zafalowanych wodach; Freerace - doskonała do szybkiego pływania na wiatr, ma konstrukcję deski sportowej, ale przeznaczenie rekreacyjne;

- doskonała do szybkiego pływania na wiatr, ma konstrukcję deski sportowej, ale przeznaczenie rekreacyjne; Speed - bardzo wąska i krótka, o stosunkowo małej wyporności, służy osiąganiu prędkości maksymalnej;

- bardzo wąska i krótka, o stosunkowo małej wyporności, służy osiąganiu prędkości maksymalnej; Race/slalom - deska regatowa, wykonana z lekkich materiałów o najwyższej jakości.

Oprócz deski każdy windsurfer potrzebuje żagla. Przy zakupie pierwszego sprzętu najlepszym rozwiązaniem będzie zaopatrzenie się w nie za duży żagiel, który przyda się również w późniejszej praktyce. Tutaj najlepiej sprawdzą się żagle freeride lub freemove o powierzchni ok. 4 - 4,5 mkw., które są przydatne w żeglowaniu na silniejszych wiatrach.

Do kompletu potrzebny będzie również bom, maszt i przedłużka lub stopa masztu. Deskę z pędnikiem łączy się za pomocą palety z przegubem. A do otworu w głowicy bomu najlepiej przywiązać fał startowy, służący wyciąganiu pędnika z wody. Początkowa faza żeglarstwa na desce oznacza z reguły częste używanie fału, który musi być wygodny, gładki i nie za cienki. Dobrze sprawdzą się fały z taśmy, wewnątrz której znajduje się pianka.

Kurs windsurfingu

Bardzo wiele osób chcących nauczyć się pływać na windsurfingu próbuje swoich sił na własną rękę. Nie posiada do tego celu niezbędnych wskazówek i wiadomości, działania nie przynoszą spodziewanych efektów, a cała nauka ogranicza się do ciągłego zmagania ze sprzętem. Dlatego w początkowej fazie nauki najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego instruktora.

Nauka windsurfingu z instruktorem to koszt ok. 50-70 zł za godzinę - zajęcie odbywają się w kilku osobowych grupach. Nauka w grupie, dając możliwość podglądania innych, idzie w parze z dużą ilością godzin spędzonych na wodzie i znacznie przyspiesza proces uczenia. Jednak niektórym może przeszkadzać podział uwagi instruktora na wszystkich i bardziej wolą indywidualne podejście przy nieustannym kontakcie z instruktorem. Osoby decydujące się na taki proces szkolenia będą musiały przygotować się na większy koszt. Godzina indywidualnych zajęć z instruktorem kosztuje ok. 100 zł.

Możecie również zdecydować się na wykupienie całego kursu, który kosztuje średnio ok. 700 zł i obejmuje 28 godzin zajęć. Zazwyczaj jest to 7 dni szkoleniowych. W koszt kursu wchodzi oczywiście opieka doświadczonego instruktora i wypożyczenie sprzętu potrzebnego w czasie nauki.

Pamiętajcie, że przed rozpoczęciem nauki praktycznej warto przygotować się kursu od strony teoretycznej. Poznać sprzęt, nazwy kursów względem wiatru czy zaznajomić się opisem podstawowych manewrów. Dzięki temu szybciej złapiecie kontakt z instruktorem, a to przełoży się na szybsze postępy w nauce.

