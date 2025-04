Agmatyna to jedna z substancji bardzo szeroko wykorzystywanych w sporcie. W odróżnieniu od niektórych specyfików dla sportowców, jest całkowicie bezpieczna. Nawet długotrwałe stosowanie nie powoduje niekorzystnych reakcji organizmu. Agmatyna przede wszystkim pobudza i nasila zjawisko tzw. pompy mięśniowej, a także zapobiega depresji i lękom. Jakie są jej pozostałe funkcje? Dla kogo jest wskazana? W jakich produktach spożywczych występuje naturalnie?

Treningi na siłowni wymagają wiele zaangażowania, walki ze swoimi słabościami, a także szczególnej dbałości o organizm. Doskonałym wsparciem dla osób aktywnych fizycznie, zarówno zawodowo, jak i amatorsko, są różnego rodzaju suplementy i odżywki. Część z nich przynosi korzystne efekty, część zaś niesie za sobą ryzyko działań niepożądanych. Jedną z substancji chętnie wykorzystywanych przez sportowców jest właśnie agmatyna. Czym dokładnie jest i jakie ma działanie?

Dlaczego warto wspomagać się suplementami?

Odpowiednia, wartościowa dieta, a także dostarczanie zwiększonych ilości białka i innych niezbędnych składników, to konieczność – w przeciwnym wypadku trening prowadzi tylko do nadmiernej eksploatacji organizmu. Podczas dużego wysiłku fizycznego, z organizmu wydalanych jest wiele wartości odżywczych, dlatego warto uzupełniać je odpowiednim suplementem – dostosowanym do rodzaju aktywności fizycznej. Trzeba przy tym jednak pamiętać, by koniecznie były to preparaty nabywane z legalnych i zaufanych źródeł. Tylko takie specyfiyki wspomogą organizm jak należy, bez skutków ubocznych. Niezbędna jest przy tym odpowiedni sposób żywienia – na przykład dieta białkowa.

Czym jest agmatyna?

Właściwą nazwą agmatyny jest siarczan agmatyny. Jest to bardzo popularny składnik suplementów dla sportowców, ceniony ze względu na swoje działanie pobudzające i nasilające zjawsko tzw. pompy mięśniowej. Agmatyna to związek zaliczany do organicznych pochodnych amoniaku, które powstają w wyniku dekarboksylacji aminokwasów. Substancja ta występuje w organizmach ssaków naturalnie – wskutek przemian argininy w mózgu, nadnerczach, wątrobie, nerkach oraz jelicie cienkim.

Gdzie występuje agmatyna?

Siarczan agmatyny znajduje się nie tylko w ludzkim organizmie i suplementach – znajdziemy go również w niektórych pokarmach i napojach, takich jak:

piwo

wino (czerwone i białe)

kawa

ryby

mięso

sake.

Agmatyna wykazuje szerokie spektrum działania – zapobiega depresji i lękom, drgawkom, a także działa przeciwbólowo i przeciwlękowo. Badania wykazały również właściwości obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Suplementy diety zawierające agmatynę wpływają pozytywnie na łagodzenie dolegliwości bólowych w przypadku uszkodzenia nerwu.

Z agmatyną związany jest jednak jeden problem: nie sposób przypisać ją do określonej kategorii żywnościowej, co poskutkowało wycofaniem jej z rynku. Nie udowodniono natomiast negatywnego wpływu na organizm.

