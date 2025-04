Zdrowy styl życia to pewnego rodzaju modą, która zdobywa coraz większą popularność. Przywiązujemy coraz większą wagę do tego, co jemy, planujemy posiłki i staramy się wybierać produkty z pewnych źródeł. Podobnie jest z wysiłkiem fizycznym. Biegacze są widokiem na stałe wpisanym w miejski pejzaż, a kluby fitness pękają w szwach.

Jednak trend na zdrowy styl życia nie dotarła do wszystkich krajów. Nadal są narodowości, które stronią od wysiłku i nie przejmują się ostrzeżeniami lekarzy, którzy alarmują, że liczba osób z otyłością i nadwagą rośnie w zastraszającym tempie. A liczba osób otyłych jest większa niż tych z nadwagą. A raportu przygotowanego przez WHO wynika, że w czasie ostatnich dwóch dziesięcioleci ta liczba się potroiła. W Polsce już ponad 60% mężczyzn i prawie połowo kobiet zmaga się z nadprogramowymi kilogramami.

Gdzie nie dotarł trend na zdrowy styl życia?

Naukowcy z Uniwersytetu w Stanford postanowili przeanalizować aktywność fizyczną ludzi z różnych krajów i kontynentów. W badaniach wykorzystali dane z aplikacji liczących ilość kroków. Do najbardziej aktywnych osób na świecie należą mieszkańcy Hongkongu (średnio wykonują 6880 kroków). Na szczycie listy znaleźli się również obywatele Chin, Ukrainy, Japonii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Hiszpanii. To naprawdę dużo, bo średnia wynosi 4961 kroków.

Natomiast do najmniej aktywnych osób należą mieszkańcy Indonezji, którzy pokonują ok. 3513 kroków. Podobnie wypadły osoby mieszkające w Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i USA. Polska znalazła się ma 17 miejscu, ze średnią 5249 kroków.

Niestety wyniki badań nie są zadowalające i skłaniają do refleksji. Co trzeba zrobić, aby ludzie zaczęli się więcej ruszać? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Naszym zdaniem kluczem do sukcesu jest edukacja, która uzmysłowi społeczeństwu, jakim zagrożeniem jest otyłość i nadwaga. Kolejnym problemem jest brak elementarnej wiedzy dotyczącej odżywiania. Spożywamy ilość jedzenia, która jest nieadekwatna do czynności wykonywanych w ciągu dnia. Przez to nie mamy gdzie spalić spożytych kalorii, a w konsekwencji tyjemy. To błędne koło, które trzeba w końcu zatrzymać.

