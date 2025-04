fot. Fotolia

Z roku na roku kitesurfing powiększa grono swoich zwolenników. Uprawiają go głównie osoby młode, choć starszym może również przypaść do gustu. Aby zacząć swoją przygodę z kitesurfingiem, należy jednak wyposażyć się w odpowiedni ubiór.

Reklama

Jak wybrać piankę do kitesurfingu?



Jednym z podstawowych elementów wyposażenia jest strój. Popularna wśród kitesurferów pianka zapobiega przed znaczną utratą ciepła z naszego organizmu. Jak ją wybrać?

Każdy charakteryzuje się inną ciepłotą ciała, dlatego dobór tego elementu jest kwestią indywidualną. W naszych warunkach klimatycznych najczęściej wybierana jest pianka o grubości 3/2 mm lub 4/3 mm z neoprenu. Oczywiście można kupić grubszą – jeżeli chce się pływać nie tylko w sezonie letnim, ale również na wiosnę bądź jesienią.

Zobacz też: Ile kosztuje uprawianie kitesurfingu w Polsce i za granicą?

Reklama

Strój do kitesurfingu



Oprócz pianki kitesurferzy zakładają dodatkowo kolorowe spodenki i koszulki. To właśnie odróżnia ich od zwolenników windsurfingu.

Spodenki, inaczej boardshorty, zrobione są ze specjalnych materiałów szybkoschnących. Są one dostępne w dwóch wersjach: długiej i krótkiej. W wersji długiej stosuje się je głównie w szkołach kitesurfingowych. Chronią one pianki przed przetarciami lub nogi (w przypadku nie założenia pianki) przed otarciami w trakcie nauki.

Jeśli chodzi o koszulki, to wybór jest bardzo duży, zaczynając od kolorystyki, a kończąc na rodzaju materiału. W tym wypadku wszystko zależy od gustu i upodobań.

Dużą popularnością cieszą się koszulki z lycry. Wykonane są one z materiałów zawierające filtry, które skutecznie chronią przed promieniami UV, a ponadto doskonale zabezpieczają piankę przed przetarciami, a ciało przed obtarciami (w szczególności w okolicach brzucha).

Wybierając odzież na kitesurfing, trzeba pamiętać, aby ubranie było wykonane z gwarantujących komfort materiałów.

Zobacz też: Od czego zacząć naukę kitesurfingu?