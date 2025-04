Voguing jest szalenie efektowny i wymaga sporej sprawności fizycznej. Można go zaliczyć do tańca nowoczesnego, choć jest bardzo specyficzny. Wyróżnia się trzy podstawowe style voguingu, które wyraźnie się od siebie różnią. Łączy je bardzo charakterystyczny sposób wyrazu i pewnej przesady w ruchach. Obecnie ten rodzaj tańca można też uprawiać w Polsce, a swoje umiejętności prezentować w kraju i za granicą.

Voguing to taniec, który powstał w latach 80. ubiegłego stulecia. Wyewoluował w USA, a dokładniej w Harlemie. Stworzyli go tancerze z subkultury Ballroom, czyli afro-amerykańska i latynoska subkultura LGBTQ+. Voguing był sposobem na radzenie sobie z homofobią, rasizmem i dyskryminacją klasową.

Taniec zyskał popularność i stał się szerzej znany, gdy pojawił się w teledysku Madonny do utworu „Vogue” w 1990 roku. Tak też zyskał swoją nazwę. Od tamtego czasu voguing ciągle ewoluuje.

Voguing zainspirowany został egipskimi hieroglifami oraz pozami, jakie przyjmowały modelki do zdjęć w modowych czasopismach. Najbardziej charakterystyczne dla tego stylu tanecznego były kanciaste, dość sztywne ruchy rąk oraz szybkie przechodzenie z jednej statycznej pozycji do drugiej. Obecny voguing jest bardziej skomplikowany i zawiera elementy akrobatyczne.

Voguing w Polsce

W Polsce zrobiło się głośno o voguingu za sprawą zorganizowanego w 2016 roku „Balu u Bożeny”, czyli wydarzeniu tanecznym i performerskim, który stworzyła studentka warszawskiej ASP, Bożena Wydrowska, na wzór „balów” w stylu vogue odbywających się poza Polską. Ona sama zainspirowała się filmem dokumentalnym o voguingu – „Paris is Burning”. Od 2019 roku ma własny Kiki House of Sarmata, który stworzyła na wzór house'ów amerykańskich, które w początkach voguingu były dla wielu odrzuconych dzieciaków substytutem prawdziwego domu i miejscem do wyrażania siebie.

Obecnie wyróżnia się 3 główne style voguingu, które nadal są praktykowane. Organizowane są bale i konkursy w tych właśnie stylach.

Old way voguing

Najbardziej tradycyjny, sprzed 1990 roku. Przy grupie tancerzy wyraźnie widoczna jest symetria i liniowe ustawienie, a ich ruchy są bardzo precyzyjne i pełne gracji. Początkowo rywalizacja w tym stylu tanecznym polegała na tym, aby przeciwnika niejako „przyszpilić” do ściany lub podłogi. Osoba zwyciężająca nadal mogła się poruszać, a przegrywająca nie miała już możliwości ruchu, gdyż ciało przeciwnika kompletnie blokowało możliwość poruszania się.

New Way voguing

Ten styl powstał po 1990 roku. Wymaga bardzo dużej elastyczności ciała. Charakteryzuje się dość sztywnymi ruchami wymagającymi dużej mobilności stawów. Dużą rolę odgrywają tu ręce, z których formowane są geometryczne kształty, które następnie przemieszczają się np. wokół ciała. Styl przypomina nieco pantomimę.

Vogue Fem

Powstał ok. 1995 roku. Charakteryzuje go wykonywanie ruchów i gestów kojarzących się ze sposobem poruszania się kobiet, ale ruchy te są mocno przesadzone. Vogue Fem czerpie sporo inspiracji z tańca jazzowego, baletowego i innych nowoczesnych form tanecznych. Podstawą tego stylu jest 5 figur tanecznych, które łączy się w choreografii i płynnie przechodzi od jednej figury do drugiej:

catwalk – chodzenie jak modelka, ale z przesadnym akcentowaniem krzyżowania nóg, kołysania biodrami i obszernymi ruchami ramion,

– chodzenie jak modelka, ale z przesadnym akcentowaniem krzyżowania nóg, kołysania biodrami i obszernymi ruchami ramion, duckwalk – to chodzenie w przysiadzie,

– to chodzenie w przysiadzie, hands – używanie rąk do „opowiadania” jakiejś historii,

– używanie rąk do „opowiadania” jakiejś historii, spins and dips – spins to obroty, a dips to zejście z pozycji stojącej do pozycji na podłodze z jedną nogą zgiętą, druga wyprostowana, wygiętymi plecami i głową, to najbardziej charakterystyczne dla tego stylu elementy,

– spins to obroty, a dips to zejście z pozycji stojącej do pozycji na podłodze z jedną nogą zgiętą, druga wyprostowana, wygiętymi plecami i głową, to najbardziej charakterystyczne dla tego stylu elementy, floorwork – to poruszanie się w pozycjach na podłodze; są to elementy choreograficzne, przyciągające uwagę i łączące inne elementy tańca.

Poniżej spins and dips wykonywane przez legendarnego już tancerza stylu vogue – Dashauna Wesley:

Oto pokaz tego samego tancerza właśnie w stylu Vogue Fem:

