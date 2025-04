Bieżnia pod biuro to dziecko pandemii. Potrzeba jest matką wynalazków, a lockdown odebrał aktywnym fizycznie możliwość wychodzenia do klubów fitness czy na trening kardio na dworze. Wtedy właśnie wymyślono bieżnię pod biurko, z której można korzystać podczas pracy, aby ograniczyć ilość czasu spędzanego na siedząco. Pomysł na taki trening cardio w domu się przyjął i zyskuje coraz więcej zwolenników. Być może już niebawem w ofertach pracy, jako bonus, zobaczymy informacje o stanowisku pracy wyposażonym w bieżnię podbiurkową. Czy warto się skusić? A może warto kupić ją do domu, jeśli częściowo pracujesz zdalnie? Sprawdź.

Bieżnia podbiurkowa to odmiana bieżni mechanicznej, która została skonstruowana tak, aby można ją było umieścić pod biurkiem. Jest więc najczęściej węższa od tradycyjnej.

Niektóre bieżnie pod biurko są wyłącznie przeznaczone do korzystania z nich przy biurku – są krótsze, nie mają uchwytu ani panelu i służą wyłącznie do maszerowania. Inne są bardziej uniwersalne. Są dłuższe, w niektórych modelach jest składany uchwyt. Takie bieżnie nadają się do chodzenia przy biurku, ale i do korzystania w czasie wolnym i mogą stać w dowolnym miejscu, da się na nich biegać.

Większość takich urządzeń ma płasko ustawiony pas transmisyjny, ale są i takie, po których chodzi się „pod górkę”.

Cechą wspólną bieżni podbiurkowych jest to, że są dość lekkie, można je bez trudu przemieszczać. Sterowanie nimi odbywa się za pomocą pilota lub aplikacji na telefon.

Celem bieżni pod biurko jest umożliwienie pracownikowi podejmowania aktywności fizycznej w czasie pracy. Marsz na bieżni ma korzystnie wpływać na tryb życia, zdrowie i samopoczucie. Jak się okazuje, może też przynosić korzyści pracodawcy.

Na bieżni pod biurko się chodzi przy biurku, nie biega, i robi się to na stojąco, nie na siedząco. Dlatego niezbędne jest biurko z regulowaną wysokością albo takie przeznaczone do pracy na stojąco. Musi mieć też wystarczający rozstaw nóżek, aby zmieściło się między nimi urządzenie do chodzenia.

Pracownik wyposażony w bieżnię pod biurko ma możliwość dowolnego decydowania, kiedy korzysta z bieżni. Nie musi cały czas chodzić czy stać. To wolny wybór.

Uwaga! Korzystanie w czasie pracy z bieżni pod biurko nie zastąpi treningu kardio, a jedynie zmniejszy ilość czasu spędzanego na siedząco. Ćwiczenia cardio wymagają wyższego tempa, które wyklucza wykonywanie pracy w tym samym czasie.

Chodzenie na podbiurkowej bieżni ma pewne zalety:

zwiększa dzienny wydatek energetyczny,

nie zaburza w znaczącym stopniu: uwagi, koncentracji na jednym zadaniu, mowy, rozumowania, czytania ze zrozumieniem.

W jednym badaniu okazało się, że wyposażenie stanowiska pracy w bieżnię pod biurko może przynosić wymierne korzyści:

zmieniać tryb życia z siedzącego na bardziej aktywny,

zmniejszać uczucie sztywności ciała,

zmniejszać bóle pleców i stawów kolanowych oraz biodrowych,

dodawać energii,

pomagać w odchudzaniu,

poprawiać wydolność,

zmniejszać słabość mięśni nóg,

zwiększać uczucie koncentracji,

poprawiać kreatywność,

poprawiać samopoczucie ogólne,

redukować stres,

zwiększać satysfakcję z wykonywanej pracy,

zwiększać produktywność.

Bieżnia pod biurko nie jest jednak bez wad. Jak wykazały badania, chodzenie w czasie wykonywania pracy biurowej spowalnia tempo pisania na klawiaturze oraz posługiwania się myszką.

Wydaje się więc, że możliwość korzystania z bieżni podbiurkowej może przynosić wiele korzyści, jednak są sytuacje, gdy lepiej pracę wykonać na siedząco. Z bieżni pod biurko lepiej nie korzystać,

aby sprawniej posługiwać się klawiaturą oraz myszką lub wtedy, gdy trzeba sprawnie przełączać uwagę pomiędzy różnymi zadaniami.

Na naszym polskim rynku nie są dostępne wszystkie bieżnie pod biurko, które są najbardziej popularne i cenione za granicą. Tam za najlepsze uznawane są modele wymienione poniżej. Podajemy ich przykładowe odpowiedniki dostępne w Polsce.

Bieżnia pod biurko Egofit Walker Pro-M1Treadmill

Najmniejsza i najlżejsza bieżnia podbiurkowa, kosztuje ok. 400 USD. Prędkość do 4,98 km/h, nachylenie 0 lub 5%. Wymiary: 55,6 x 97,5 x 17,5 cm. Raczej tylko do chodzenia, gdyż jest krótka.

W Polsce dostępna jest bieżnia Sharpbody skonstruowana na jej wzór. Oferuje ją home-fitness.pl za 400 zł. Niska cena i brak nazwy jednak powinny budzić podejrzenie, że może nie być tak cicha i niezawodna jak jej pierwowzór.

Bieżnia podbiurkowa WalkingPad C2 Folding Treadmill

Znacznie dłuższa od poprzedniej, bez możliwości regulacji kąta nachylenia – jest płasko ustawiona. Maksymalna prędkość 5,98 km/h. Wymiary: 51,8 x 144,5 x 12,4 cm. Do przechowywania można ją złożyć na pół. Jest bardzo niska, więc bez składania zmieści się pod niejedną kanapą. Cena ok. 350 USD. Ceniona za wygodę użytkowania i przechowywania.

W Polsce kupić można jej odpowiednik: bieżnię elektryczną Vaco WP 0611 za ok. 800 zł. Niestety nie jest składana i ma 104 cm długości.

Bieżnia pod biurko GOPLUS Under Desk Treadmill

To model oferujący niezły komfort użytkowania za rozsądną cenę – ok. 280 USD. Nie jest tak cicha jak modele wymienione wyżej. Ma składany uchwyt. Wymiary: 130 x 59,7 x 16,5 cm. Maksymalna prędkość 6,4 km/h. Jest dość szeroka, więc pewniej się po niej chodzi. Nie ma regulacji kąta nachylenia – jest ustawiona właściwie płasko.

Jej odpowiednik dostępny w Polsce to np. bieżnia UREVO Spacewalk E4, która jest naprawdę bardzo cicha i umożliwia marsz z maksymalną prędkością 6 km/h. Wymiary: 102 cm, 38 cm, 11,3 cm. Cena: ok. 850 zł.

W Polsce można kupić bieżnię pod biurko w cenie od ok. 400 do ok. 6000 zł. Nie warto kupować najtańszych modeli, gdyż z pewnością zawiodą pod kątem komfortu użytkowania i trwałości.

