Regularna aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie i zgrabną sylwetkę przez bardzo długi czas. Tylko jak znaleźć w sobie wytrwałość i determinację do regularnych treningów? Naszym sposobem jest łączenie tego co przyjemne z tym co pożyteczne. Dlatego szukamy sportów, które są świetną zabawą i pozwalają spalić nadprogramowe kalorie.

Udało się nam znaleźć aż 7 dyscyplin, które są niezłym wysiłkiem dla mięśni, ale ich uprawianie sprawia bardzo dużo przyjemności. Do tej grupy zaliczyłyśmy m.in. jadę na rolkach, pływanie czy zumbę. Co jeszcze? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Ile razy w tygodniu ćwiczyć, żeby jak najszybciej schudnąć? Znamy w końcu odpowiedź!