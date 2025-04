Przyczyn zimowych poślizgnięć jest wiele - i nie chodzi tu jedynie o lód. Czasami wina leży po naszej stronie. Niewłaściwie dobrane buty czy obranie nieuprzątniętej trasy do joggingu to przecież sprawy, na które mamy wpływ! Także nieumiejętność właściwego upadania, - jakkolwiek to brzmi - może przyczynić się do poważnego urazu. Zobacz co robić, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia!

Pierwsza pomoc po upadku w czasie biegania

W pierwszej kolejności zminimalizuj obrzęk poprzez przyłożenie kostek lodu. Pamiętaj, by nie przykładać ich bezpośrednio do ciała - rób to przez ściereczkę. Drugim krokiem jest nie nadwyrężanie urażonej kończyny i jej wyższe układanie (dzięki temu obrzęk nie będzie się powiększać. Jeśli w ciągu doby ból nie zmniejszy się, koniecznie umów się na wizytę do lekarza.

Jakie kontuzje najczęściej dotykają biegaczy po upadku?

Urazy nadgarstka

Kontuzja ta dotyczy małych kości i początkowo nie wiąże się z dokuczliwymi objawami. W pierwszej fazie pojawia się mały obrzęk i ból, jak przy zwykłym stłuczeniu. Dlatego większość osób je bagatelizuje. Nieleczona kontuzja może jednak doprowadzić nawet do problemów z ruchomością stawu.

Często przeszkodą w zdiagnozowaniu złamania jest to, że jest ono niewidoczne na zdjęciu RTG w pierwszych dniach po urazie. Dotyczy to przede wszystkim złamania kości łódeczkowatej. Ortopedzi nazywają tę kontuzję „cichym złamaniem”. Aż w 40% konsultacji lekarskich uraz nie zostaje rozpoznany w porę.

Skręcenie kolana

To kontuzja, która może się pojawić przy okazji każdej aktywności sportowej. Rozpoznaje się ją na podstawie badania oraz zdjęcia RTG. Podczas skręcenia kolana dochodzi do uszkodzenia łąkotek, więzadeł krzyżowych i pobocznych oraz chrząstki, a te najczęściej wymagają leczenie operacyjnego.

Złamania

W tym wypadku szybko pojawia się krwiak, obrzęk i opuchlizna, a każdy ruch powoduje silny ból. W przypadku złamania otwartego dochodzi dodatkowo do przerwania skóry. Pierwsza pomoc powinna ograniczyć się do unieruchomienia kończyny, nie wolno próbować nastawić jej samodzielnie – może to doprowadzić do uszkodzenia naczyń i nerwów. Należy jak najszybciej zgłosić się do ortopedy.

