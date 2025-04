Ceny ubrań sportowych i sprzętu do ćwiczeń często powodują zawrót głowy. Legginsy na 249 zł, buty do biegania za 659 zł, a bluza za „jedyne” 369 zł. A nie musi być! Ostatnio wybrałam się na zakupy do Biedronki. W sklepie wypatrzyłam sprzęt sportowy i ubrania do ćwiczeń w przystępnej cenie.

Reklama

Muszę przyznać, że rzeczy, które znalazły się w ofercie popularnego dyskontu, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Kamizelka i legginsy do ćwiczeń wyglądają bardzo stylowo, a sprzęt w niczym nie ustępuje produktom znacznie droższych marek.

Trening kardio to najlepszy sposób na szybkie zrzucenie wagi i poprawę kondycji!

Ubrania sportowe i sprzęt do ćwiczeń z Biedronki

Postaw na sport! To hasło, które znajdziecie w najnowszym katalogu Biedronki. W ofercie pojawiły się produkty marki SEVEN FOR 7, a wśród nich kamizelki, legginsy, bluzy z długim rękawem, buty sportowe, skarpetki i wkładki do butów.

Nie zabrakło również sprzętu sportowego, który będzie idealny do treningów w domu i na świeżym powietrzu. Taśma oporowa, piłka do treningu funkcjonalnego, kółka treningowe, wałek do masażu, mata do ćwiczeń, kamizelka obciążeniowa, zestaw naprawczy do dętek, oświetlenie LED do biegania i na rower to tylko niektóre rzeczy, które obecnie znajdziecie w Biedronce.

Oferta obowiązuje do 8.10.2017 roku lub do wyczerpania zapasów. W galerii znajdziecie kilka przykładowych rzeczy wraz z cenami.

Reklama

Buty do bieganie wcale nie muszą być drogie! Znalazłyśmy 9 par w przystępnych cenach