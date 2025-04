Wraz z wiekiem ryzyko różnorodnych schorzeń i problemów zdrowotnych wzrasta. Istnieje większe zagrożenie związane z chorobami układu krążenia, dolegliwościami w obrębie stawów i kości czy układu neurologicznego. Aby zapobiegać tym przypadłościom, bardzo ważne jest pozostanie aktywnym fizycznie. Umiarkowany ruch sprawia, że ryzyko wielu chorób maleje. Aktywność fizyczna wpływa też na koordynację ruchową oraz zdolności poznawcze takie jak pamięć, koncentracja i podejmowanie decyzji. Dlatego osobom starszym zaleca się regularne chodzenie. Ile kroków dziennie to optymalna liczba dla osób od 60 roku życia?

Reklama

Ile kroków dziennie powinny robić osoby 60+? Mniej niż młodsze

British Heart Foundation, powołując się na badania, informuje, że optymalna liczba kroków w przypadku osób w wieku 60 lat i starszych wynosi od 6 000 do 10 000 kroków. Taki wynik wiązał się z największą poprawą zdrowia. Przy większych wartościach korzyści malały. Dla porównania w przypadku młodszych grup wiekowych wskazano na liczbę od 7 000 do 13 000 kroków dziennie.

Czy osoby starsze powinny dążyć za wszelką cenę do celu 10 000 kroków? Nie jest to sztywna reguła. Nie zawsze stan zdrowia na to pozwala, ale warto pamiętać o aktywności oraz o tym, żeby chodzić regularnie. Już każde zwiększenie tego parametru o 10 tys. kroków może przynieść realne korzyści zdrowotne.

Ile to 10 ooo kroków?

Długość kroków może się różnić u poszczególnych osób, ale przyjmuje się, że 10 000 kroków to około 7-8 km. Przejście takiego dystansu dorosłej osobie zajmuje od 1 do 2 godzin.

Jeśli masz na przykład ponad 60 lat, możesz obniżyć cel 10 000 kroków o prawie połowę i nadal pozostać zdrowym - mówi Amanda Paluch, z University of Massachusetts Amherst, w rozmowie z Washington Post.

Co można zyskać?

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć prowadzić aktywny styl życia. Pokonywanie dziennie zalecanej liczby kroków może być korzystne dla zdrowia pod wieloma względami. Duże badanie, opublikowane w czasopiśmie naukowym European Journal of Preventative Cardiology, wskazało, że już 2337 kroków dziennie zaczęło zmniejszać ryzyko śmierci z powodu chorób serca i układu krążenia, podczas gdy co najmniej 3867 kroków zmniejszyło ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Analiza objęła aż 200 tys. osób.

W innym badaniu z 2022 roku dowiedziono, że realizowanie celu 4 000 kroków dziennie powodowało niższe ryzyko demencji. A według badania, które ukazało się w czasopiśmie BMC Public Health, 70-latkowie robiący 4 500 lub więcej kroków dziennie mieli o 59% niższe ryzyko cukrzycy niż osoby mniej aktywne. Chodzenie to także naturalny lek na problemy ze stawami, czemu dowiodło wiele prac naukowych.

Źródła:

How many steps a day should I walk for my heart health?, www.bhf.org.uk,

As you age, your healthy daily step goals may change, Washington Post, www.washingtonpost.com/wellness/2023/04/10/ideal-step-counts-vary/,

Tudor-Locke C et. al, How many steps/day are enough? For older adults and special populations. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011 Jul 28;8:80. doi: 10.1186/1479-5868-8-80.

Czytaj także: