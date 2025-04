TRX to trening, w którym wykorzystuje się opór własnego ciała oraz grawitację. Ćwiczenia wykonuje się przy pomocy specjalnych taśm podwieszonych do sufitu. Jest to bardzo dobra alternatywa dla obciążających stawy i kręgosłup tradycyjnych treningów na siłowni.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ćwiczeń TRX, efektów, jakie dają, to czytajcie dalej. Poniżej znajdziecie również najlepsze ćwiczenia TRX!

Jak powstał trening TRX?

Trening TRX powstał w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Jego twórcą jest były amerykański komandos, Navy Seal Racdy Hetrick. Mężczyzna był zdania, że nie został wymyślony jeszcze sprzęt, który pozwalałby ćwiczyć w specyficznych warunkach (np. w czasie przebywania na łodzi podwodnej), a przez to niestety było bardzo trudno utrzymać sprawność fizyczną na odpowiednim poziomie.

Najważniejsze było dla niego, by sprzęt sportowy zajmował mało miejsca i pozwalał na trening wszystkich mięśni. Idealnym sprzętem do ćwiczeń okazały się taśmy karabinowe, które pozwalały na wykonywanie kompletnego treningu. Po przejściu na emeryturę wykonał prototyp swojego sprzętu do ćwiczeń w zawieszeniu i dziś nosi on nazwę - TRX Suspension Trainer.

Na czym polegają ćwiczenia TRX?

Trening TRX jest bardzo skuteczny i daje błyskawiczne efekty. Polega na wykorzystaniu ciężaru własnego ciała, które jest doskonałym "sprzętem" treningowym.

Osoba trenująca TRX podciąga się na taśmach, ćwicząc wybrane mięśnie. Sprzęt jest zamocowany na stabilnych punktach, a ćwiczący trzyma się specjalnych, antypoślizgowych uchwytów, które zapewniają stabilizację, a ta pozwala zmieniać pozycję ciała. Ćwiczący musi zwracać bardzo dużą uwagę na technikę, bo tylko dzięki temu będzie w stanie uzyskać odpowiednie efekty.

Osoby początkujące powinny ćwiczyć pod okiem doświadczonego trenera, który pokaże jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia i będzie korygował błędy.

Na czym polega trening TRX?

Jakie efekty dają ćwiczenia TRX?

Ćwiczenia TRX to coraz popularniejsza forma treningu, która pozwala na kształtowanie sylwetki i wzmacnianie mięśni. Ten rodzaj aktywności fizycznej jest bardzo dobrą alternatywą dla siłowni.

Trening TRX poprawia koordynację ruchową, pobudza do pracy różne grupy mięśniowe, wzmacnia, wyszczupla i ujędrnia. Pozwala również wyrzeźbić mięśnie bez obciążania stawów i kręgosłupa.

Jak ćwiczyć TRX?

Przy użyciu taśm można zrobić ok. 300 ćwiczeń, więc nie ma mowy o nudzie i rutynie. Trening może być wykonywany na stojąco, siedząco, a nawet leżąco. Poniżej przygotowałyśmy kilka przykładowych ćwiczeń w treningu TRX:

1. Pompki



Stań w niewielkiej odległości od taśm, tak aby ich końce znajdowały się na wysokości kolan. Nogi rozstaw na szerokość barków. Chwyć za rączki przed klatką piersiową. Ręce wyprostuj, zaś wnętrza dłoni skieruj w dół. Następnie przenieś ciężar ciała na palce stóp i zegnij łokcie, robiąc pompkę. Wykonaj 10-15 powtórzeń.

2. Brzuszki

Uklęknij i oprzyj wyprostowane ręce o podłoże. Włóż stopy w uchwyty i trzymaj je złączone. Usztywnij ciało, uważaj, aby nie wyginać się w łuk. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej, po czym wróć do poprzedniej pozycji.

3. Przysiady

Wyprostuj ręce, chwyć za znajdujące się przed tobą rączki i napnij taśmę. Stań tak, abyś była lekko odchylona do tyłu. Na wdechu wykonaj przysiad (pamiętaj, aby kolana nie przekraczały linii stóp). Robiąc wydech, wróć do pozycji wyjściowej. Jeśli jesteś na poziomie zaawansowanym, z przysiadu odbij się i wyprostuj ciało, robiąc wyskok. Nie zmieniaj położenia taśm. Wykonaj 2-3 serie po 20 powtórzeń.

