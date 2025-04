Triathlon to dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, jazdy na rowerze i biegania. Zawodnik uczestniczący w triathlonie kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie. Czas końcowy obejmuje zmianę sprzętu i stroju sportowego. Pierwszy triathlon odbył się 25 września 1974 roku w Sand Diego w Kalifornii (Stany Zjednoczone), a 2000 roku wszedł do rozgrywek olimpijskich.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat treningów do triathlonu, zasad obowiązujących w czasie zawodów, to czytajcie dalej.

Triathlon - co to jest?

Jak już wspomniałyśmy na początku, triathlon to kombinacja pływania, jazdy na rowerze i biegania. W zasadzie tylko na tym opiera się definicja tej dyscypliny sportowej. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy spojrzymy na dystanse, w jakich są rozgrywane zawody. Triathlon najczęściej jest rozgrywany na kilku dystansach:

Samo bieganie jest wymagającą dyscypliną sportową, a gdy dołączymy do tego jeszcze pływanie i jazdę na rowerze, to otrzymujemy wybuchową mieszankę, która tworzy bardzo skomplikowany trening odwołujący się do maksymalnych możliwości ludzkiego organizmu.

Triathlon to sport indywidualny. W czasie zawodów zwycięża osoba z najlepszym czasem. Jeżeli był to start wspólny, to wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do mety. Podczas startu zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy wolontariuszy zajmujących się dostarczaniem żywności na trasie. Zawodnik nie może używać szklanych butelek i sprzętu elektronicznego z wyjątkiem zegarka. Naruszenie regulaminu kosztuje zawodnika kary czasowe - od 1 do 12 minut. Wszystko zależy od wagi naruszenia przepisów i długości wyścigu.

Jak wyglądają zawody?

Przed startem imprezy organizatorzy wymagają od sportowców rejestracji. Podczas niej zawodnicy dostają numer startowy (może być również namalowany na ramieniu i nogach), czepek i opaskę na nadgarstek. W strefie zmian (miejsce, gdzie następuje wymiana sprzętu i stroju sportowego w czasie zawodów), każdy zawodnik ma do dyspozycji miejsce na rower, buty i ubrania.

Po rejestracji zawodnicy stawiają się na starcie, który jest wspólny dla wszystkich startujących na tym samym dystansie. Triathlon zawsze rozpoczyna pływanie, później jest jazda na rowerze i na końcu bieganie.

Pływanie - ten etap jest rozgrywany w zbiorniku wodnym - rzece, jeziorze, morzu lub oceanie. Jeżeli temperatura wody nie przekracza 25,5 stopnia Celsjusza, to zawodnik ma prawo użyć pianki. Dozwolone jest korzystanie z gogli lub okularów pływackich. Po wyjściu z wody zawodnik udaj się do strefy zmian, w której przygotowuje się do jazdy na rowerze.

Jazda na rowerze - każdy zawodnik musi posiadać kask, a jego zdejmowanie jest zabronione w czasie jazdy. W razie awarii roweru zawodnik może go prowadzić lub nieść, ale nie może bez niego ukończyć etapu. Sportowcy w czasie zawodów nie mogą używać sprzętu redukującego opór powietrza i niedozwolony jest montaż kołpaków. Po ukończeniu etapu rowerowego zawodnik ponownie trafia do strefy zmian, gdzie zostawia rower i kask, a buty zmienia na biegowe.

Bieg - ten dystans zawodnik może pokonać dowolnym sposobem - jest dozwolony bieg do przodu, do tyłu i marsz. Zawodnik nie może biec z nagim torsem, czołgać się, biec bez butów lub w kasku.

Jak trenować do triathlonu?

Większość osób rozpoczynających swoją przygodę z triathlonem dzieli go na trzy oddzielne dyscypliny sportowe. Niestety nie ma nic gorszego. Bo dobrze przeprowadzony trening wytrzymałościowy powinien być ułożony w jedną całość. Tutaj nie ma miejsca na przypadek i improwizację - jedno obciążenie musi ściśle nawiązywać do następnego.

W triathlonie najlepiej zastosować metodę małych kroków. Nie ma sensu porywać się na najcięższy triathlon po roku treningów. Lepiej zacząć od triathlonu sprinterskiego, później przejść do olimpijskiego itd. Dzięki temu uda się wam zdobyć niezbędne doświadczenie potrzebne do pokonania bardziej wymagających dystansów.

Triathlon to dyscyplina składająca się z trzech (różnych), ale w gruncie rzeczy tworzących całość dyscyplin sportowych, którym trzeba poświęcać tyle samo uwagi.

Czy istnieje triathlon dla początkujących?

Mamy nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby startować w triathlonie bez wcześniejszego przygotowania. Jak już wcześniej wspomniałyśmy to bardzo wymagająca dyscyplina.

Osoby, które zaczynają swoją przygodę z triathlonem, powinny zacząć od dystansu sprinterskiego, a nawet najmniej wymagający dystans potrzebuje solidnego przygotowania, które powinno trwać ok. 6-8 tygodni. Marzycie o starcie w triathlonie? Musicie przygotować się na ciężkie i wymagające treningi.

Jeżeli nie możecie pochwalić się dobrą kondycją, to powoli budujcie swoją siłę i wytrzymałość. Zacznijcie od biegania i pływania 2-3 razy w tygodniu, a 1-2 razy w tygodniu wybierzcie się na rower. Aby przygotować się do wysiłku w czasie triathlonu warto 1 lub 2 razy w tygodniu połączyć dwie dyscypliny - najlepiej w takiej kolejności jak na zawodach. Starajcie się przeplatać treningi i unikajcie biegania 3 razy z rzędu. Znacznie lepsze efekty osiągniecie, wybierając jednego dnia bieganie, drugiego rower, a trzeciego pływanie.

