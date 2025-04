Ćwiczenia, które proponujemy to dość intensywne, ale krótkie sekwencje treningowe z obciążeniem własnego ciała. To najlepsza propozycja dla kobiet, które nie mają siłowni pod domem lub różnie u nich bywa z motywacją, by wyjść z domu i przeprowadzić trening :) Należysz do tego grona? Jeśli tak, musisz obejrzeć to video!

Reklama

Jak ćwiczyć, by wysmuklić sylwetkę?

Specjalnie dla was trenerka fitness Asia Zając-Borowicka pokazuje, w jaki sposób ćwiczyć, by uzyskać jak najlepsze rezultaty. Na początku najważniejsza jest rozgrzewka - wszystko po to, by nie dopuścić do kontuzji, które często przytrafiają się osobom trenującym bez odpowiedniego przygotowania.

Kolejnym etapem ćwiczeń jest już trening właściwy, który składa się z 5 ćwiczeń przeprowadzanych w dwóch rundach. Należą do nich między innymi przysiady, bieg w miejscu, wykroki i podskoki.

Na koniec całego treningu nasza trenerka Asia pokaże ci, w jaki sposób przeprowadzić krótki stretching.

Reklama

Filmy Polki.pl Team powstały we współpracy z klubem fitness tylko dla kobiet I love fitness.pl



Zobacz wszystkie treningi video prowadzone przez Asię!