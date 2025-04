Zaczynasz przygotowania do sezonu zimowego? Mamy coś dla ciebie! Jeśli jesteś miłośniczką zimowych spacerów po górach lub lubisz wyprawy w bardziej ekstremalnych warunkach, koniecznie obejrzyj nasze wideo!

Jak wzmocnić swoje ciało przed sezonem zimowym?

Specjalnie dla was, we współpracy z teamem Women On The Top, przygotowałyśmy trening wzmacniający, który pozwoli ci przyzwyczaić ciało do wzmożonego wysiłku podczas zimowego wyjazdu. Kinga Piasecka i Basia Urzędowicz podpowiadają, jak ćwiczyć, by sporty zimowe były dla ciebie czystą przyjemnością (a nie oznaczały samych zakwasów)!

Zapraszamy!

