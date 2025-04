Trening TRX na płaski brzuch

Trening TRX polega na ćwiczeniach z obciążeniem własnego ciała przy użyciu specjalnych taśm. To bardzo efektywna forma ćwiczeń, ponieważ w ich trakcie całe twoje ciało jest napięte, a co za tym idzie nie tylko szlifujesz siłę, ale i wytrzymałość mięśni.

Reklama

Specjalnie dla was przygotowałyśmy trening na płaski brzuch przy użyciu taśm TRX, który daje spektakularne efekty szczególnie pożądane przed latem przez wszystkie kobiety :) Jesteś ciekawa, jak go przeprowadzić? Oto, co powinnaś wiedzieć!

Minimum wysiłku, maksimum efektu. Zobacz najlepsze ćwiczenia na brzuch!

Jak trenować brzuch z taśmami TRX?

Pamiętaj, że przed każdym treningiem powinnaś zadbać o porządną rozgrzewkę. Kolejnym etapem ćwiczeń jest trening, który możesz wykonać w 3 różnych wariantach: Asia pokazuje ćwiczenia dla początkujących, Justyna dla średniozaawansowanych, a Iza dla zaawansowanych. Wybór należy do ciebie!

Pamiętaj - jeśli nie jesteś w stanie wykonać ćwiczenia poprawnie technicznie, wybierz jego łatwiejszy wariant. Z czasem uda ci się zwiększyć poziom trudności, ale najważniejsze jest, by nie doprowadzić do żadnej kontuzji. Po ćwiczeniach pamiętaj o kilkuminutowym wyciszeniu i rozciągnięciu mięśni.

Trening TRX na brzuch możesz wykonywać w dedykowanym tej technice ćwiczeń klubie fitness lub w domu. Wystarczy zamontować taśmy np. na drążku znajdującym się w futrynie drzwi.

Reklama

Te ćwiczenia działają! Oto wyszczuplający trening na zgrabne pośladki