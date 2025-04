Na czym polega trening split i kiedy warto go stosować? Co lepsze: split czy FBW?

Trening split, to inaczej trening siłowy dzielony, w którym ciało zostaje podzielone na partie mięśniowe duże i małe. Podstawową zasadą tego systemu treningowego jest to, aby mocno bodźcować mięśnie i dać im dużo czasu na regenerację. W treningu split często każda z grup mięśniowych jest ćwiczona tylko raz w tygodniu, ale za pomocą wielu różnych ćwiczeń. Najczęściej trening split stosuje się do budowy masy mięśniowej.