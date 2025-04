Dlaczego warto?

Większość osób nie zastanawia się nad rodzajami treningów, wychodząc z założenia, że jeśli zmobilizowali się do jakichkolwiek ćwiczeń, to już jest dobrze. Oczywiście to lepsze niż nic, jeśli jednak zależy Ci na odpowiednich efektach, powinnaś również wykonywać odpowiedni trening. Po co Ci trening siłowy? Jest kilka aspektów które przemawiają za tym, aby trening siłowy rozpocząć:

Wzmacniając mięśnie, będziesz miała bardziej jędrną, napiętą i elastyczną skórę. Poprawisz postawę ciała.

Kobiety mają zazwyczaj słabe mięśnie, szczególnie górnych partii ciała. Słabe mięśnie pleców to nie tylko niekorzystna wizualnie postawa, ale i ryzyko pogłębiania wady kręgosłupa wraz z upływem czasu.

Za prawidłową postawę odpowiadają również mięśnie brzucha. U kobiet szczególnie dolne mięśnie brzucha są zazwyczaj w kiepskiej kondycji. Skóra rozciąga się znacznie nie tylko podczas ciąży, ale i w wyniku nie stosowania ćwiczeń wzmacniających brzuch, a tkanka tłuszczowa odkłada się.

Dlatego ważne jest, aby stosunkowo wcześnie zacząć pracować nad partiami mięśniowymi odpowiedzialnymi za naszą postawę.

Wzmocnione mięśnie - lepszy wygląd

Jeśli odpowiednio wzmocnisz mięśnie pleców oraz brzucha, cała Twoja sylwetka będzie ładniej się prezentować, będziesz chodzić wyprostowana, z klatką piersiową do przodu.

Oprócz wzmacniania mięśni poprzez trening siłowy, możesz również nieco zwiększyć masę mięśniową danej partii, co umożliwi Ci poprawę niedoskonałości sylwetki. Bez obaw - nie chodzi tu o jakieś ogromne zwiększanie masy mięśniowej i o to, byś wyglądała jak kulturystka. Mowa o minimalnym zwiększeniu obwodu danej partii. Np. jeśli jesteś kobietą o typowej sylwetce gruszki, czyli z wąskimi ramionami i dość szerokimi biodrami, możesz pracować nad lekkim poszerzeniem linii barków od 0,5 cm do 1 cm na całej ich szerokości. Efekt wizualny będzie fenomenalny, jeśli połączysz trening siłowy z aerobowym, czyli spalającym tkankę tłuszczową. Dzięki temu równocześnie ze zwiększaniem linii barków zmniejszy się tkanka tłuszczowa w okolicy bioder, ud.

Właśnie taka manipulacja dwoma rodzajami treningu pozwala na całkowitą zmianę sylwetki.

