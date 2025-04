Trening push pull można bez problemu dopasować do każdego poziomu zaawansowania i ćwiczyć nawet 2-6 dni w tygodniu. W jego ramach można robić ćwiczenia na siłowni lub w domu. W ten sposób można wzmacniać całe ciało albo budować masę mięśniową czy wspomagać spalanie tkanki tłuszczowej. Wady treningu push pull? Tych właściwie brak.

Trening push pull to trening siłowy, obejmujący ćwiczenia oporowe, w którym grupy mięśniowe dzieli się według ruchu, za jaki odpowiadają: push – pchanie i pull – pociąganie.

Trening push pull dotyczy górnych partii ciała, a mięśnie odpowiadające za ruch pchania ćwiczy się innego dnia niż mięśnie odpowiadające za ruch pociągania. I tak:

pchanie (push) – klatka piersiowa, barki, tricepsy,

– klatka piersiowa, barki, tricepsy, pociąganie (pull) – plecy, bicepsy, przedramiona.

W każdym tygodniu ćwiczeń wykonuje się 2 razy trening push i 2 razy trening pull. Wyjątkiem są początkujący – mogą ćwiczyć pull i push po jednym razie w tygodniu.

Liczbę powtórzeń i serii dobiera się do celu – trening na masę lub trening na siłę. Początkujący mogą robić 8-12 powtórzeń w 2-3 seriach. Do liczby powtórzeń wybiera się obciążenie – powinno być takie, aby umożliwiało poprawne wykonanie wszystkich powtórzeń we wszystkich założonych seriach, ale powinno też wyraźnie mięśnie męczyć.

Trening push pull legs

A co z mięśniami dolnych partii ciała w treningu push pull? Oczywiście i tych partii mięśniowych się nie pomija, ale nie da się mięśni w obrębie nóg podzielić na takie, które biorą udział w ruchu pchania czy pociągania. Nogi trenuje się zwykle oddzielnego dnia treningowego, nie w dni push ani pull, choć przy mniejszej liczbie dni treningowych w tygodniu można połączyć trening nóg z treningiem typu push.

Co daje trening push pull?

Badania naukowe wykazały, że w przypadku większości osób taki trening może prowadzić do bardzo skutecznego przyrostu siły bez konieczności skupiania się na jednej grupie mięśni każdego dnia.

Treningi push-pull są idealne dla każdego, kto chce zwiększyć siłę mięśni czy też ich rozmiar, w tym dla początkujących.

Schemat treningu push-pull pozwala mięśniom na pełną regenerację przed ponownym treningiem przez zalecane 48–72 godziny odpoczynku. Pozwala też dopasować plan treningowy dla każdego na każdym poziomie zaawansowania.

fot. Trening push pull – plan treningowy/ Adobe Stock, Adobe Stock, Designpics

Podstawowy plan treningu push pull obejmuje 6 dni treningowych w tygodniu: 2 dni push, 2 dni pull, 2 dni nogi i dzień odpoczynku. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Istnieją też plany treningowe push pull obejmujące 2, 3 czy 4 dni treningowe w tygodniu, ale wymaga to wykonywania ćwiczeń na nogi tego samego dnia, co na górne partie ciała lub ćwiczeń na wszystkie partie ciała tego samego dnia i tak 2 razy w tygodniu.

Przykładowy plan treningu push pull 6-dniowy:

poniedziałek: trening push

trening push wtorek: trening pull

trening pull środa: trening na nogi i brzuch

trening na nogi i brzuch czwartek: odpoczynek

odpoczynek piątek: trening push

trening push sobota: trening pull

trening pull niedziela: trening na nogi i brzuch

Osoby ze średnim doświadczeniem w treningu siłowym (od 6 miesięcy do 2 lat treningu) powinny rozważyć trening 4 dni w tygodniu.

Przykładowy plan treningu push pull 4-dniowy:

poniedziałek: trening push

trening push wtorek: trening pull + trening na nogi i brzuch

trening pull + trening na nogi i brzuch środa: odpoczynek

odpoczynek czwartek : odpoczynek

: odpoczynek piątek: trening push

trening push sobota: trening pull + trening na nogi i brzuch

trening pull + trening na nogi i brzuch niedziela: odpoczynek

Trening push pull 4 dni redukcja

Jeśli chcesz zmienić kompozycję ciała, czyli zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej z zachowaniem tkanki mięśniowej, trening push pull może ci w tym pomóc. Pamiętaj jednak plan treningu na redukcję musi obejmować też odpowiedni sposób żywienia, który pozwoli wytworzyć niewielki deficyt kaloryczny.

Przykładowy plan treningu push pull na redukcję 4-dniowy:

poniedziałek: trening push

trening push wtorek: trening pull + trening na nogi i brzuch

trening pull + trening na nogi i brzuch środa: opcjonalnie – umiarkowany trening cardio 45-60 minut

opcjonalnie – umiarkowany trening cardio 45-60 minut czwartek: opcjonalnie – umiarkowany trening cardio 45-60 minut

opcjonalnie – umiarkowany trening cardio 45-60 minut piątek: trening push

trening push sobota: trening pull + trening na nogi i brzuch

trening pull + trening na nogi i brzuch niedziela: odpoczynek

Początkujący, którzy trenują krócej niż 6 miesięcy, potrzebują nieco więcej dni odpoczynku w tygodniu, więc trening powinni wykonywać maksymalnie 3 dni w tygodniu.

Przykładowy plan treningu push pull 3-dniowy:

poniedziałek: trening push

trening push wtorek: odpoczynek

odpoczynek środa: trening pull

trening pull czwartek: odpoczynek

odpoczynek piątek: nogi i mięśnie brzucha

nogi i mięśnie brzucha sobota i niedziela: odpoczynek

To opcja dla osób początkujących i średniozaawansowanych, które nie mają możliwości wygospodarować czasu na więcej niż dwa treningi w tygodniu.

Przykładowy plan treningu push pull na 2 dni:

poniedziałek: trening push, pull, nogi i brzuch

trening push, pull, nogi i brzuch wtorek: odpoczynek

odpoczynek środa: odpoczynek

odpoczynek czwartek: trening push, pull, nogi i brzuch

trening push, pull, nogi i brzuch piątek, sobota i niedziela: odpoczynek

fot. Trening push pull – ćwiczenia/ Adobe Stock, Adobe Stock, splitov27

Poniżej przykładowe ćwiczenia, pasujące do schematu pull lub push. Można wybrać sobie po jednym ćwiczeniu na każdą partię mięśniową.

Przykładowe ćwiczenia push:



barki : wyciskanie żołnierskie, wyciskanie hantli nad głowę siedząc, unoszenie ramion z hantlami,

: wyciskanie żołnierskie, wyciskanie hantli nad głowę siedząc, unoszenie ramion z hantlami, klatka : wyciskanie na ławeczce płaskiej, rozpiętki w bramie wyciągu, rozpiętki na ukośnej ławeczce,

: wyciskanie na ławeczce płaskiej, rozpiętki w bramie wyciągu, rozpiętki na ukośnej ławeczce, tricepsy: dipy z masą ciała, prostowanie łokci przy wyciągu, prostowanie łokcia nad głową z obciążeniem.

Przykładowe ćwiczenia pull:



plecy : wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia, wiosłowanie przy wyciągu, ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki, szrugsy (opisane w materiale ćwiczenia na kaptury),

: wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia, wiosłowanie przy wyciągu, ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki, szrugsy (opisane w materiale ćwiczenia na kaptury), bicepsy: zginanie łokci z hantlami stojąc, zginanie łokci przy wyciągu.

Ćwiczenia na nogi w ramach treningu push pull:



martwy ciąg,

przysiady,

leg curl (zginanie kolan na maszynie),

knee extension (prostowanie kolan na maszynie),

wspięcia na palce z obciążeniem.

Ćwiczenia na brzuch w ramach treningu push pull:

