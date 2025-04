Czym jest trening medyczny?



Czynniki wpływające na ocenę naszej kondycji to miedzy innymi czynnik środowiskowy, morfologiczny, i fizjologiczny. Ten ostatni odnosi się do naszych nawyków i uwarunkowań ruchowych, które mogą mieć wpływ na zmianę funkcji, czynnik morfologiczny określa zmiany adaptacyjne, jakie nastąpiły w organizmie na przestrzeni czasu, a czynnik środowiskowy określa wpływy świata zewnętrznego na organizm warunkując tym samy jego funkcje. Każda osoba w toku życia poddana jest oddziaływaniu szeregu czynników, które wywierają wpływ na zmiany w jej postawie i sposobie poruszania. Nierzadko zmieniając funkcje w sposób odbiegający od jej prawidłowego wzorca. Następstwem tego jest w pierwszej kolejności nieergonomiczna praca, a następnie kulminacja przeciążeń, które mogą zwiększać ryzyko odniesienia kontuzji.

Reklama

Trening medyczny określa i diagnozuje dysfunkcje ruchowe, optymalizując ich działania bez względu na wiek i kondycję osoby trenowanej. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnie uprawiających sport jak i sportowców amatorów. Dzięki indywidualnie dobranym zestawom ćwiczeń fizjoterapeuta przywróci nam komfort w wykonywaniu wybranej przez nas aktywności sportowej. Trener medyczny nie tylko przywróci sprawność zastanych stawów czy uwzględni nasze ograniczenia wynikające np. z wcześniejszych kontuzji albo indywidualnej budowy ciała, ale przede wszystkim nauczy nas właściwego traktowania naszego ciała – tak byśmy mieli szansę na ciągłe czerpanie satysfakcji z aktywnego uprawiania sportu i zwiększania osobistych osiągów np. we wspinaczce, bieganiu etc.

– U osób młodych głównym celem treningu medycznego są z reguły działania reedukacyjne i takie ćwiczenia, które modelują i utrwalają prawidłowe wzorce motoryczne – mówi trener medyczny z CRS Clinic Ignacy Firek. – Podczas zajęć z osobami dojrzalszymi staramy się wprowadzać ćwiczenia profilaktyczne i takie, które zapobiegać będą pogłębianiu dysfunkcji ruchowych. Takie zajęcia w długofalowej perspektywie mają bardzo często wpływ na zwiększenie wydolności i kondycji całego organizmu. Przekładają się też na technikę biegu czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń, wspierając klientów w osiąganiu ich dalekosiężnych celów.

Zobacz też: Czy sukcesy sportowe zależą od genów?

Dla kobiet czy dla mężczyzn?



Już na pierwszy rzut oka kobiety i mężczyźni różnią się budową. Największe różnice dostrzec można w sile mięśniowej górnej części ciała. Aczkolwiek największe znaczenie ma budowa miednicy i występująca u przedstawicielek płci pięknej tzw. naturalna wiotkość stawowa. Kobiety mają szerszą miednicę niż mężczyźni, przez co częściej bywają narażone na zmianę osi kończyn dolnych w kierunku koślawości. Poprzez wspomnianą już naturalnie większą wiotkość stawową panie są bardziej narażone na urazy związane z niestabilnością.

- Dlatego trening medyczny dla Pań kładzie nacisk na te dwie najważniejsze różnice w cechach pomiędzy płciami – dodaje Ignacy Firek.

Trening medyczny to nie to samo co trening motoryczny



Trening medyczny przypisany kompetencjom fizjoterapeuty często jest mylony z treningiem przygotowania motorycznego będącym w zakresie specjalizacji trenerskiej. To jednak pojęcia osobne. Trening motoryczny skupia się na kształtowaniu takich cech jak siła, moc, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność. Trening medyczny skupia się na kształtowaniu takich cech jak stabilność i mobilność. Jeżeli u klienta występują dysfunkcje ruchowe uniemożliwiają mu naukę prawidłowej techniki sportowej czy też wykorzystanie w pełni siły, to winien zająć się nim kompetentny fizjoterapeuta w toku treningu medycznego.

- Podstawowym zadaniem i celem treningu medycznego jest doprowadzenie do równowagi miedzy stabilnością i mobilnością przypisaną dla układu ruchu, a także sposobu i metody jego sterowania. Rozumiemy to poprzez uzyskanie fizjologicznej równowagi pomiędzy zakresem ruchomości mięśniowo-stawowej a jej koordynacją w trakcie ruchu. Żeby móc efektywnie przenosić siły generowane podczas uprawiania sportu i wykorzystywać energię do poruszania, należy zadbać o tak zwaną harmonię wewnętrzną określaną jako głęboka stabilizacja – mówi Firek z CRS Clinic.

Dzięki odpowiedniemu synchronizowaniu pracy mięśni głębokich, czyli zoptymalizowaniu ich funkcji stabilizacyjnej, jesteśmy w stanie efektywnie wykonywać wzorce ruchowe dla danej techniki sportowej. Do zbadania i oceny pracy aparatu stabilizującego podczas biegu niezbędne jest podanie się testom funkcjonalnym stosowanych w treningu medycznym. Trener dyscypliny jest oczywiście w stanie dostrzec błędny w technice poruszania się, ale to specjalista od treningu medycznego jest w stanie postawić diagnozę, na jakim podłożu restrykcji doszło do zaburzenia między mobilnością a stabilnością układu ruchu i wprowadzić trening korygujący.

Zobacz też: Na czym polega trening TRX Suspension Trainer?

Na podstawie materiałów prasowych/mn