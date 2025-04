Chociaż ćwiczenia barre przypominają trening baletowy, to nie trzeba być primabaleriną, żeby je wykonywać i osiągnąć pozytywne efekty. Są one skierowane do każdego, kto chciałby wysmuklić sylwetkę, zwłaszcza w obrębie nóg i brzucha, a także wzmocnić mięśnie oraz poprawić postawę, zwiększyć elastyczność ciała i stabilność. To doskonały sposób na wyrzeźbienie mięśni przy jednoczesnym zwiększeniu mobilności ciała.

Reklama

Czym są ćwiczenia barre?

Ćwiczenia barre są formą aktywności fizycznej łączącej ze sobą elementy baletu, pilatesu i jogi. Polegają na wykonywaniu odpowiednich ruchów z wykorzystaniem drążka baletowego albo, w warunkach domowych, oparcia krzesła. Do ćwiczeń wykorzystuje się akcesoria urozmaicające trening, takie jak piłki do ćwiczeń, ciężarki, taśmy oporowe, klocek do jogi.

Trening barre koncentruje się na dolnej części ciała i tułowiu, dlatego wykonując te ćwiczenia, można liczyć na wysmuklenie nóg i brzucha, a także wzmocnienie mięśni i poprawę elastyczności ciała. Celem ćwiczeń jest poprawa stabilności, wytrzymałości i zwiększenie świadomości ciała. Jest to aktywność o niskiej intensywności.

Ćwiczenia barre, które można robić w domu

Trening barre można zrobić samodzielnie w domu. Nie potrzeba do niego drążka. Wystarczy oparcie krzesła, parapet lub blat.

Ćwiczenie 1.

Podstawowym ruchem jest zaczerpnięty z baletu przysiad (plié). Wzmacnia głównie uda, pośladki i łydki:

Stań prosto bokiem do krzesła i oprzyj się ręką o oparcie. W tym ćwiczeniu nogi oddal trochę od siebie, a palce stóp skieruj na zewnątrz. Powoli rób przysiad, uginając kolana, z wyprostowanymi plecami. Wracaj do postawy wyjściowej. Powtórz 10-15 razy w 3 seriach.

Ćwiczenie 2.

Kolejnym ćwiczeniem są wznosy. Wykonaj te kroki, aby poprawić postawę i wzmocnić pośladki:

Ustaw się przodem do oparcia krzesła i oprzyj ręce. Wyprostuj plecy, ściągnij łopatki, unieś jedną nogę do tyłu na taką wysokość, na jaką możesz, a następnie wracaj do postawyi wyjściowej. Wykonaj 10-15 powtórzeń w 3 seriach.

Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie nazywane reléve poprawia równowagę i wzmacnia łydki. Wykonaj je w ten sposób:

Stań bokiem do krzesła, złącz pięty, palce skieruj na zewnątrz. Oprzyj rękę o oparcie. Unieść ciało na palcach do góry, pamiętając o prostych plecach, i wracaj do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 15 razy.

Czy trening barre pomaga schudnąć?

To, czy ćwiczenia barre pomogą w utracie wagi, zależy od tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w wykonywanie ćwiczeń oraz jak wygląda nasz styl życia. Regularne ćwiczenia połączone ze zdrowym odżywianiem mogą pomóc w redukcji wagi.

Czytaj także: