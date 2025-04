Biegasz? Jeśli tak, to ten trening interwałowy na stałe powinien zagościć w twoim harmonogramie ćwiczeń! Jeśli będziesz wykonywać go minimum 2 razy w tygodniu, po miesiącu zobaczysz pierwsze efekty - poza wizualnymi (poprawa jędrności ciała i zmniejszenie cellulitu), zyskasz również większą wytrzymałość, która pomoże ci w osiąganiu coraz lepszych rezultatów w bieganiu!

Jak wykonywać poszczególne rodzaje skipów?

Podpowiadamy, jak wykonywać trening interwałowy krok po kroku, by wzmocnić mięśnie dolnych partii ciała.

Na czym polega trening interwałowy dla biegaczy?

Zestaw ćwiczeń, który prezentuje Barbara Urzędowicz, to tak naprawdę autorska tabata dedykowana mięśniom nóg i pośladków. Cały trening jest podzielony na kilka serii różnych ćwiczeń, które są przeplatane 10 sekundowym biegiem w miejscu.

Myślisz, że w ciągu zaledwie 4,5-minutowego cyklu nie można się porządnie zmęczyć? Jeśli tak, to jesteś w ogromnym błędzie! Tabata - choć trwa krótko - podnosi nasze tętno do maksimum w ekstremalnie krótkim czasie. Jesteście gotowe na taki wycisk? Zatem do dzieła!

