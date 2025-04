Trening Hannibala to sportowe wyzwanie, nawet dla zaawansowanych. Sprawdź, jak trenuje najsławniejszy streetworker

Trening Hannibala to sposób, w jaki ćwiczy amerykańska legenda streetworkoutu znana jako Hannibal for King. Są to ćwiczenia z masą własnego ciała, wykonywane na przyrządach, jakie często można spotkać w siłowniach pod chmurką. Najbardziej popularny trening Hannibala obejmuje ćwiczenia na górne partie ciała oraz w sumie 580 powtórzeń wykonanych w ramach 4 ćwiczeń.