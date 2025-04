Trening funkcjonalny to nowoczesne i holistyczne podejście do aktywności fizycznej, a podstawą są ćwiczenia opierające się na imitowaniu ruchów wykonywanych na co dzień. Trening funkcjonalny opiera się na ćwiczeniach złożonych, które angażują do pracy kilka partii mięśniowych. Dzięki takiemu treningowi w szybkim czasie zwiększa się siła mięśni i poprawia kondycja.

Jeżeli chcecie poznać skuteczne ćwiczenia na brzuch, uda i pośladki to czytajcie dalej.

Regularne chodzenie na siłownię ma zbawienny wpływ na sylwetkę. Dlaczego?

Trening funkcjonalny

Wykonywanie ćwiczeń złożonych (wielostawowych) ma sporo zalet. Dzięki takiemu treningowi poprawnie funkcjonuje układ krążenia i zwiększa się wydolność organizmu - ćwiczenia wymuszają intensywne krążenie krwi w organizmie.

Trening funkcjonalny korzystnie wpływa na wzmocnienie mięśni całego ciała, bo angażuje do pracy wszystkie rodzaje włókien mięśniowych. W czasie treningu funkcjonalnego do pracy zmuszone są mięśnie głębokie i „centralny gorset mięśniowy” tzw. core stability. Dzięki temu wzmocnione zostają mięśnie tułowia z przodu i z tyłu, odciążając tym samym kręgosłup.

Trening funkcjonalny pozwala pracować nad kondycją, szybkością i siłą. Dzięki niemu jesteście w stanie zwiększać gibkość i zakresy ruchów. W odróżnieniu od tradycyjnego treningu nie osiągniecie wzrostu objętości masy mięśniowej, a wysmuklicie sylwetkę i poprawicie napięcie mięśni.

Trening funkcjonalny z Katarzyną Kępką krok po kroku

Jak wygląda trening funkcjonalny?

To pozornie bardzo prosty trening... Tylko pozornie. Tak naprawdę, aby trening przyniósł pożądany efekt, trzeba narzucić sobie bardzo intensywne tempo. Najlepiej ćwiczyć w seriach od 45 do 90 sekund. Na jedną serię przypada jedno ćwiczenie, które jest wykonywane jak najszybciej w określonej jednostce czasu, po czym od razu należy przejść do kolejnej serii. Wykonując ćwiczenia, zwracajcie bardzo dużą uwagę na technikę, bo to zaniedbanie może doprowadzić do bolesnej kontuzji.

W czasie treningu należy zadbać o jak największą różnorodność ruchów. Trening funkcjonalny najlepiej wykonywać na siłowni lub w klubie fitness, bo tam znajdziecie wszystkie potrzebne przyrządy - sztangi, kettlebells, stepy, płotki, piłki lekarskie, taśmy TRX, gumy, piłki bosu czy drabinki.

Na czym polega trening funkcjonalny? (zestaw ćwiczeń)

Skuteczne ćwiczenia na brzuch

Ćwiczenia na płaski brzuch najlepiej wykonywać co drugi dzień, bo mięśnie brzucha potrzebują dość dużo czasu na regenerację. Musicie jednak pamiętać, że najlepsze efekty osiągniecie, łącząc ćwiczenia na brzuch ze zdrową i zbilansowaną dietą, bo aby mięśnie były widoczne, należy spalić tkankę tłuszczową.

Pamiętajcie, że uzyskanie zadowalających efektów będzie wymagało od was sporo wysiłku i jeszcze więcej cierpliwości, bo ćwiczenia na tę partię mięśniową musicie wykonywać systematycznie i bardzo dokładnie.

Chcesz mieć umięśniony i płaski brzuch? Poznaj najskuteczniejsze ćwiczenia na tę partię ciała!

Skuteczne ćwiczenia na uda

Nogi składają się z wielu mięśni, przez co trudniej je wyrzeźbić niż, np. ramiona i niestety same ćwiczenia mogą nie wystarczyć, aby mieć zgrabne i smukłe nogi. Dlatego najlepiej połączyć ćwiczenia na zgrabne uda z odpowiednią dietą. Starajcie się używać mniej soli, ograniczcie słodycze, spożywajcie więcej warzyw i owoców. Pijcie minimum 2 litry wody dziennie.

Jeżeli mięśnie nóg będą dobrze zbudowane, to automatycznie staną się jędrne i bardziej kształtne. Ćwiczenia na szczupłe uda najlepiej wykonywać co drugi dzień. W dni bez treningu wybierzcie się na szybki spacer, który powinien trwać ok. 30 minut.

Chcecie mieć zgrabne nogi? Poznajcie najlepsze ćwiczenia na uda

Skuteczne ćwiczenia na pośladki

Jednym z najskuteczniejszych ćwiczeń na pupę i pośladki są proste i wszystkim dobrze znane przysiady - wzmacniają uda i pośladki. Pozwalają wzmocnić mięśnie odpowiadające za zginanie i prostowanie stawu kolanowego oraz biodrowego. Dodatkowo powalają wykształcić poczucie równowagi i poprawiają elastyczność. To jedno ćwiczenie angażuje aż 250 mięśni.

Ile przysiadów trzeba robić, aby uzyskać zadowalające efekty? Na początku wystarczy 100 przysiadów dziennie. Jeżeli nie jesteście w stanie wykonać aż tylu, to zacznijcie od 20 i każdego dnia zwiększajcie tę liczbę o 10 powtórzeń, aż dojdziecie do wcześniej wspomnianych 100. Wykonując przysiady, pamiętajcie o właściwej technice.

