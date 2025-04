Skrót EMOM to nic innego jak "every minute on the minute", czyli powtarzanie schematu ćwiczeń w trakcie 1 minuty, z której resztę czasu poświęcasz na odpoczynek. Gotowa do ćwiczeń? No to zaczynamy!

Jak wykonać trening crossfit EMOM?



Trening, który tym razem przygotowała dla was Justyna Podobińska trwa zaledwie 12 minut. Ale gwarantujemy, że wyciśnie z ciebie siódme poty! W tym systemie chodzi o to, byś wykonała 12 serii ćwiczeń, z których każda ma trwać 1 minutę.

Jeśli w trakcie jednej serii wykonasz ćwiczenia np. w ciągu 30 sekund, to kolejne 30 sekund poświęcasz na odpoczynek. A po upływie minuty rozpoczynasz kolejną serię. Pamiętaj! Im szybciej wykonasz ćwiczenia, tym więcej czasu będziesz miała na złapanie oddechu.

Jak ćwiczenia wykonujemy w treningu EMOM?

Justyna Podobińska wymyśliła dla ciebie zaledwie 3 ćwiczenia, które będziesz powtarzać przez 12 minut w schemacie 3-6-9:

3 x thruster, czyli 3 przysiady ze sztangą z wypchnięciem jej do góry w pozycji pionowej. To ćwiczenie jest dość złożone, ale na pewno sobie z nim poradzisz. Zobacz, jak Justyna robi je w naszym video! 6 x front squad, czyli... przysiad ze sztangą umieszczoną na barkach z przodu. 9 x push press, czyli 9 powtórzeń wypchnięcia sztangi nad głowę.

Wydaje ci się to skomplikowane? Nic bardziej mylnego! Jeśli nie masz sztangi w domu, weź do ręki ciężarki lub - jeśli jesteś początkująca - wykorzystaj do tych ćwiczeń zwykły kijek od mopa. Chodzi o to byś, nauczyła się kontrolować ruchy ciała i od samego początku mogła chwalić się dobrą techniką ćwiczeń!

