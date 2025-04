Rozwinięcie skrótu AMRAP oznacza "as many round as possible", czyli "tyle rund, ile tylko uda ci się zrobić". Jak to się ma do planu treningowego? Nasza trenerka Justyna Podobińska rozpisała dla ciebie indywidualny cykl crossfitowy, w trakcie którego nie tylko porządnie się zmęczysz, ale również spalisz mnóstwo kalorii. Do dzieła!

Jak poprawnie wykonywać ćwiczenie burpee?

Trening crossfit - jak przeprowadzić AMRAP?

Jeśli lubisz totalny wycisk, a długie treningi cię nudzą, to zdecydowanie AMRAP jest opcją dla ciebie. Ten trening trwa tylko 10 minut, a w jego trakcie bez przerwy wykonujesz po kolei 3 ćwiczenia:

5 skoków na skrzynię (jeśli się boisz z niej zeskakiwać, możesz spokojnie z niej po prostu zejść) 10 burpeesów (możesz wykonać je w 3 różnych wersjach - zobaczysz je klikając w link powyżej) 15 przysiadów (pamiętaj, by w trakcie przysiadów cały czas mieć wyprostowane plecy, a kolana nie przekraczały linii palców u stóp).

Ten schemat ćwiczeń robisz jak najszybciej (ale pilnuj, by technika na tym nie ucierpiała!) i powtarzasz go tyle razy, ile tylko zdołasz (oczywiście w ciągu 10 minut).

W przypadku treningu AMRAP łatwo jest zauważyć swoje postępy - zapisz, ile razy udało ci się zrobić pełen cykl ćwiczeń w ciągu 10 minut. Gwarantujemy, że po 3-4 tygodniach podwoisz swój wynik!

